Сеть «Киномир» не исключает возможности закрытия залов

В кино и сейчас есть, что посмотреть Фото: Олег УКЛАДОВ

Сибирская сеть «Киномир», которая в том числе работает и в Алтайском крае, не исключает возможности закрытия некоторых залов. Сообщение об этом появилось в официальной группе в «ВКонтакте».

-Это факт, что кинотеатрам очень не хватает зрителей и фильмов, на которых строится и строилась вся система кинопроката, строилась и наша сеть кинотеатров. По всей стране начинают закрываться залы и кинотеатры, и мы тоже не исключаем такого развития событий, - говорится в заявлении.

В компании также прокомментировали ситуацию с фильмом «Бэтмен», который так и не показали в сети.

- Сложилась уникальная ситуация: ещё в феврале, до заявленной даты премьеры фильма, ему было выдано прокатное удостоверение. Без прокатного удостоверения продажа билетов и демонстрация в кинотеатрах России запрещена. Кроме того, часть кинотеатров страны успела получить лицензионные соглашения до того, как студия Warner Bros. в оперативном порядке отменила перенесла на неопределённый срок показ «Бэтмена», - пояснили в сети

Там добавили, что среди кинотеатров и етей, есть те, кто находят для себя аргументы и основания для проката «Бэтмена», и те, кто не делает этого. При этом «Киномиру» не успели прийти лицензионные соглашения, поэтому зрители не смогут увидеть там этот фильм.

- Сейчас мы прилагаем все усилия, чтобы в репертуаре сети «Киномир» по-прежнему были интересные фильмы и проекты, а кинотеатры оставались для вас привычным и доступным местом отдыха и досуга. Будем рады вам во всех наших кинотеатрах, - резюмировали представители сети.

Добавим, что в ближайшие дни в кинотеатре в ТРЦ «Галактика» в Барнауле пройдет «Хоррор Фест Уикенд». Зрителей ждут такие фильмы как «Твин Пикс: Сквозь огонь», «Страшные истории для рассказа в темноте», «Солнцестояние», «Реинкарнация» и другие. Полные информацию можно найти на сайте сети.

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