Поля - пустые, поросят и утят - забило насмерть: на Алтае прошел град с куриное яйцо

Порывистый ветер поломал деревья и сорвал крыши Фото: Анна Перевощикова

27 июня в Волчихинском и Михайловском районах прошел мощнейший ураган с ливнем и крупным градом. Как стало известно «Комсомолке», во время шторма не только срывало крыши и ломало деревья, но и градом даже поубивало животных.

Как сообщают местные жители, в селе Назаровка Михайловского района град побил домашнюю скотину – поросят и телят, которые не успели спрятаться от непогоды.

- Крыши домов посносило, ветки летали, а поросят градом поубивало – град был размером с куриное яйцо, - рассказал корреспонденту один из местных.

Исполняющая обязанности главы администрации Назаровского сельсовета Любовь Алексеенко отметила, что специалисты администрации обошли 170 дворов, пострадавших от шторма.

- Мы точно знаем, что после разгула стихии у некоторых погибли утята – они были на улице и не успели укрыться, у многих животных повреждены глаза. В полях много мертвых птиц, у голубей просто головы поотрывало, - рассказала Любовь Захаровна.

Для ликвидации последствий непогоды в район были вызваны спасатели ГУ МЧС по Алтайскому краю. По данным главы сельсовета,электроснабжение в селе полностью восстановлено, разбитые окна в детском саду и школе демонтировали и обклеили полиэтиленовой пленкой. Также спасатели распилили поваленные деревья у социальных объектов и домов местных жителей.

- Про огороды мы даже не говорим – все голое. Сейчас район собирает нам помощь, друзья и знакомые шлют рассаду, у кого осталась. Поля за селом стоят пустые - в районе прошло заседание по вопросу выплаты компенсации фермерам, - пояснила собеседница.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил выплатить пострадавшим от непогоды домовладениям в Волчихинском и Михайловском районах материальную помощь. Она составит два прожиточных минимума на каждый дом – 27008 рублей. Кроме того, Минсельхозу поручено рассмотреть вопрос о поддержке сельхозтоваропроизводителей.

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