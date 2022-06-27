В Белокурихе мужчина поджег возлюбленную, а после пытался потушить и сам пострадал

Инцидент произошел в квартире сожителей Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае уроженца Казахстана подозревают в убийстве, совершенном с особой жестокостью. По данным следствия, он облил бензином свою сожительницу и поджег, а после пытался потушить. Подробности жуткого инцидента рассказали в пресс-службе регионального Следкома.

Мужчина проживал со своей 37-летней возлюбленной в Белокурихе. По данным следствия, вечером 24 июня пара поссорилась.

– Подозреваемый, находясь в квартире в городе Белокуриха в ходе ссоры облил легковоспламеняющейся жидкостью свою 37-летнюю сожительницу и поджег. С ожогами тела 80 процентов женщина была госпитализирована в медицинское учреждение, где в последствие скончалась, – сообщаю в СУ СК по региону.

Что интересно, после содеянного мужчина пытался потушить женщину, но сам обжегся. У него диагностировали ожог рук второй степени. На данный момент он находится в больнице и отрицает свою вину.

Подозреваемый рассказывает, что женщина сама себя подожгла. Однако перед смертью потерпевшая успела сообщить медикам, что пламя поднес именно ее сожитель.

Как только мужчина поправится, следователи будут решать вопрос о его задержании. На данный момент в СК устанавливают обстоятельства и мотив произошедшего.

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