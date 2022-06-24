На Алтае мужчина за деньги «сливал» данные абонентов сотовой связи

Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном Фото: Герман Архаров

В Барнауле сотрудника салона сотовой связи будут судить за передачу данных об абонентах. Об этом рассказала помощник прокурора Железнодорожного района Наталья Гребенкина.

Житель краевой столицы работал в одном из салонов сотовой связи, поэтому у него был доступ к информационно – биллинговой системе оператора связи. В один из дней декабря ему предложили за деньги предоставлять сведения абонентов об оказываемых им услугах связи, являющихся тайной телефонных переговоров. Мужчина решил подзаработать и согласился пойти на такую авантюру.

– Он копировал детализации соединений по абонентским номерам пользователей и предоставлял за деньги другому человеку. Кроме того, обвиняемый совершил неправомерный доступ к компьютерной информации, содержащей сведения обо всех состоявшихся соединениях абонентов, а также к персональным данным абонентов с использованием своего служебного положения, с дальнейшим предоставлением изъятой информации другому человеку, – рассказала Наталья Гребенкина.

Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ему грозит лишение свободы до 2 лет.

И.о. прокурора Железнодорожного района Барнаула утвердил заключение по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.138, ч.3 ст.272 УК РФ (Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров и иных сообщений граждан, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а также неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло копирование компьютерной информации, совершенное из корыстной заинтересованности, лицом с использованием своего служебного положения).

Ранее мы писали о том, что в краевой столице вынесли приговор 20-летней сотруднице оператора сотовой связи, которая «сливала» данные о разговорах абонентов за деньги. Ее приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно.

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