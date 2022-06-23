Алтайский губернатор возложил цветы к памятнику погибшим мирным жителям и ополченцам в Луганске

Делегация Алтайского края во главе с губернатором работает в Луганской Народной Республике. Фото: правительства ЛНР

Делегация Алтайского края во главе с губернатором работает в Луганской Народной Республике. Во время визита Виктор Томенко посетил ряд мемориальных комплексов.

- На трассе Луганск-Лисичанск участники алтайской делегации возложили цветы к памятнику погибшим мирным жителям и защитникам республики, - рассказывают в правительстве.

Комплекс построили в августе 2017 года под патронатом Главы Луганской Народной Республики. Он появился на месте разрушенного поста ГАИ. Здесь, как и в далеком 1943-м, в июле-августе 2014 года шли ожесточенные бои народного ополчения против киевских силовиков. Вблизи места установки памятника ополченцы ценой собственной жизни остановили колонну прорвавшихся вражеских танков.

Делегация Алтайского края во главе с губернатором работает в Луганской Народной Республике. Фото: правительства ЛНР

Также 22 июня, в День памяти и скорби Виктор Петрович возложил цветы к памятнику "Комбат" в Луганской Народной Республике.

Стоит отметить, что 22 июня во всей стране проходили мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. Именно в этот день, ровно 81 год назад началась Великая Отечественная война, унесшая миллионы жизней.

День памяти и скорби был установлен указом Президента РФ от 8 июня 1996 года. Уже стало традицией, что 22 июня во всех городах страны приспускают флаги, проводятся памятные мероприятия и патриотические акции. А к мемориалам славы и Вечному огню тянется вереница желающих возложить венки и цветы. Барнаул не стал исключением. В честь Дня памяти и скорби в краевой столице прошли самые разные патриотические мероприятия.

Свеча памяти

Одним из главных событий, приуроченных ко Дню памяти и скорби, стала традиционная мемориальная акция «Свеча памяти». Она прошла поздно вечером 21 июня на площадь Победы.

Акция проводится ежегодно с 2009 года. В ней принимают участие все желающие. Люди самых разных возрастов и профессий приходят к Мемориалу Славы, чтобы почтить память погибших в войне, зажигают свечи и возлагают цветы.

По традиции в акции приняли участие первые лица Алтайского края - заместители Председателя Правительства региона Виталий Снесарь и Игорь Степаненко, главный федеральный инспектор по Алтайскому краю аппарата полномочного представителя Президента РФ в СФО Юрий Земский, глава города Барнаула Вячеслав Франк, а также руководители территориальных управлений федеральных органов власти, курсанты роты почетного караула Барнаульского юридического института МВД России, сотни жителей краевой столицы.

Свеча памяти Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

«Свеча памяти» стала не единственной «огненной» акцией. Так, поздно вечером 22 июня на аллее имени Алексея Скурлатова в рамках патриотической акции «Сила V правде» волонтеры выложили горящие свечи в виде символа «V».

Огненные картины войны

Также у мемориала Славы в Барнауле вечером 21 июня состоялась Международная акция «Огненные картины войны». Волонтеры с зажжёнными свечками в руках в полной темноте создали изображение памятника «Алеша» в болгарском городе Пловдиве.

- Акцией «Огненные картины войны» жители Алтайского края отдали дань памяти легендарному земляку Алексею Скурлатову, ставшему прообразом монумента, - отмечает пресс-служба правительства Алтайского края.

Минута молчания

«Минута молчания», посвященная памяти павших героев, прошла сразу на нескольких мероприятиях. На Мемориале Славы зажгли свечи в память о мужестве и героизме народа, проявленные в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, возложили цветы к памятнику, а память павших также почтили минутой молчания.

Возложение цветов

Официальная церемония возложения цветов в Барнауле состоялась на главном мемориале. В мероприятии приняли участие представители ветеранских, общественных объединений и жители краевой столицы.

Почтить память пришли сотни горожан, которые еще раз доказали – никто не забыт, ничто не забыто. Собравшиеся почтили минутой молчания память о погибших и возложили цветы к Мемориалу Славы.

Концерт-реквием

По-настоящему народным мероприятием стал концерт-реквием «Поклонимся великим тем годам…», который также прошел 22 июня на главном мемориале Славы. Барнаульский академический хор им. А.Б. Тарнецкого и симфонический оркестр под открытым воздухом исполнили для горожан самые известные, трогающие за душу, песни о войне и победе – «Катюшу», «Город герой-Севастополь», «Поклонимся великим тем годам», «Журавли», «Алеша». Многие барнаульцы не удержались и подпевали, смахивая слезы. После концерта волонтеры, студенты, депутаты и все желающие присоединились к акции «Свеча памяти» и составили из горящих свечек надпись «За победу!». Закончилось мероприятие бодрым маршем «Прощание славянки», который исполнил духовой оркестр.

Не пропустите!

Перечисленные события – это еще не все, что было запланировано ко Дню памяти и скорби. Поздно вечером 22 июня на здании городской администрации на Гоголя, 48 свет зажгли свет таким образом, чтобы из освещенных окон на фасадах получилась буква «Z». Кстати, эту акцию намерены повторить 24 июня.

Кроме того, 24 июня в 23:30 в Нагорном парке пройдет акция «Луч света». Здесь можно будет наблюдать, как в небо направят 16 лучей прожекторных установок в знак памяти ко всем, кто отдал свои жизни в борьбе за Победу. Не пропустите!

Цифры

- На фронт в составе сибирских дивизий ушли 550 тысяч жителей Алтайского края. Более 283 тысяч человек не вернулись домой. Вечная слава героям.

- Больше половины алтайских солдат родились в 1923 году. Они погибли под Сталинградом и на Курской дуге.

- С 1941 по 1945 гг. на Алтае сформировано 15 дивизий.

- В годы Великой Отечественной в Барнауле действовало 11 военных училищ.

- 78 тысяч алтайских солдат удостоены государственных наград за доблесть, проявленную в боях. 260 человек получили звание Героя Советского Союза. 60 стали полными кавалерами орденов Славы.

- За годы войны в крае построили и ввели в действие 51 крупное промышленное предприятие.

- Станкостроительный завод дал фронту за годы войны свыше одного миллиарда патронов, то есть больше, чем патронные заводы царской России выполнили их в Первую мировую войну.

- Т-34 стал самым массовым танком Второй мировой. Он был создан осенью 1941 года на базе эвакуированных на Алтай тракторных заводов Харькова и Сталинграда. Уже в ноябре 1942 года с его конвейера сошли первые дизельные моторы, а всего в Барнауле произвели 10 тысяч моторов для Т-34. Алтайский двигатель ставили на каждый 5-й наш танк Второй мировой.