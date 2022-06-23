Синэнергия инвестиций

Туризм. РФ Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Недавно завершившийся XXI Петербургский международный экономический форум стал для Алтайского края еще одной ступенью на пути развития инвестиционного потенциала региона. В его рамках были подписаны соглашения о реализации масштабных стратегических проектов, имеющих большое значение для продвижения экономики и бизнеса края к новым высотам.

Туризм как точка роста

Соглашения по развитию туристической сферы Алтайского края были подписаны в рамках форума. Два из них предусматривают строительство нового санатория и гостиничного комплекса с общим номерным фондом более 700 единиц и объемом инвестиций в размере 10 млрд. рублей.

Также в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» подписано дополнительное соглашение между Правительством Алтайского края и Госкорпорацией «Туризм.РФ» о сотрудничестве с целью разработки мастер-плана и развития площадки «Белокуриха горная».

Согласно подписанным документам в крае начнется строительство гостиничного комплекса под брендом «AZIMUT Hotels» на территории «Белокурихи горной». Инвестиции - порядка двух миллиардов рублей, будет создано около 600 мест круглогодичного размещения.

AZIMUT Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

«Самое главное – вырастет поток отдыхающих, которые смогут насладиться всеми прелестями сибирской природы», - отметил по итогам подписания Виктор Томенко.

Нужно сказать, «Белокуриха горная» – совершенно новый курорт в предгорной местности Алтайского края, в 10 километрах от действующего курорта Белокуриха. Общая площадь туристической территории составляет 136 га, планируется создание до трех тысяч мест размещения.

Соглашение о реализации инвестиционного проекта с ООО «Санаторий «Алтай Вест» предусматривает строительство нового санатория «Алтай West» на территории города-курорта федерального значения Белокурихи. В настоящее время разработана и утверждена проектная документация.

По словам губернатора, власти создали необходимую инфраструктуру, чтобы инвесторы могли активно работать.

Алтай Вест Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Элеватор за пять миллиардов

Что же касается других значимых событий в рамках форума, то наиболее, пожалуй, резонансным стало известие о намерении холдинга «Новый сухопутный зерновой коридор» возвести новый современный элеватор в Бийске. Инвестиции в реализацию проекта предполагаются в районе пяти миллиардов рублей. Ежегодный оборот составит полмиллиона тонн. Все хранимое сырье на элеваторе будет отправляться на Забайкальский зерновой терминал для дальнейшего экспорта в Китай. Единовременная отправка сырья с элеватора составит пять тысяч тонн. Для реализации проекта уже подобрали земельные участки и изучили возможности подключения к инфраструктуре.

Наш край продолжит развивать кооперационные связи с другими регионами, расширится ассортимент поставляемой продукции, будут реализованы совместные проекты в области импортозамещения. Соглашения об этом подписаны с Москвой, Санкт-Петербургом, Кузбассом, Челябинской областью и Калмыкией.

Кузбасс Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Стоит упомянуть и о том, что хитом стало открытие стенда – экспозиции «Большая Сибирь», который вызвал настоящий среди хозяев и гостей форума. Весомый вклад в его создание вложил наш регион.

Особенно же примечательным в плане объективной оценки деятельности региона по дальнейшему «потеплению» инвестиционного климата стало упоминание Алтайского края президентом России Владимиром Путиным среди регионов, которые добились наибольшего прогресса в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, который ежегодно готовит Агентство стратегических инициатив (АСИ). «Отдельно хотел бы отметить регионы с наибольшим прогрессом – это Курганская область, рост на 36 позиций, Пермский и Алтайский край, рост на 26 позиций, Ингушетия - на 24 позиции, и Ивановская область, которая поднялась на 17 позиций, - сказал он, выступая в рамках ПМЭФ.

Это еще раз доказывает, что край выбрал стратегически верный вектор создания благоприятного инвестиционного климата в регионе. Для этого утвердили необходимую законодательную базу, актуализировали инвестиционную стратегию, создали экспертный совет по улучшению инвестиционного климата и агентство инвестиционного развития, а также разработали инвестиционную карту региона. Специализированный сайт invest.alregn.ru курирует реальных и потенциальных инвесторов, предоставляя полный спектр услуг по поддержке и консультированию. Большую помощь в сопровождении инвестиционных проектов оказывает Алтайский центр инвестиций и развития.

Все это вкупе с солидным пакетом соглашений с инвесторами и регионами-партнерами уже в ближайшей перспективе должно произвести синергетический эффект и дать мощный импульс развитию и реализации инвестиционного потенциала Алтайского края.

Справка

По данным Алтайкрайстата, объем инвестиций в экономику Алтайского края в 2021 году составил 124,4 млрд рублей. Доля внебюджетных инвестиций составила 84,6 %, увеличившись на 1,2 процентных пункта к январю-декабрю 2020 года. Промышленные предприятия Алтайского края продолжают реализацию инвестиционных проектов. Так, по данным оперативного мониторинга Минпромэнерго, 50 крупных компаний региона за первый квартал инвестировали 2,8 млрд рублей, что на 75% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Автор: Анатолий Медведев