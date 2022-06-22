Высокое напряжение. Как алтайская энергетика защитилась от западных санкций

Подстанция "Санниковская" Фото: Виталий БАРАБАШ

Экономические санкции вкупе с отказом немалого числа иностранных компаний от российского рынка вызвали у многих граждан серьезные опасения: экономика может этого не выдержать, а некоторые жизненно важные сферы не смогут обойтись без импорта. В число потенциальных "жертв" записывали в том числе электроэнергетику, которой пророчили множество смертельных угроз. Но похоже, что пессимистичным прогнозам не суждено сбыться, и доказательство этому можно увидеть в Алтайском крае.

Был бы ток, а трансформатор найдется

Как и в случае со множеством других сфер, чуть ли не главной потенциальной бедой электроэнергетики могло бы стать отсутствие импортного оборудования. Впрочем, возможно, что все не так уж и страшно и в этой отрасли даже не нужно дополнительное импортозамещение: в стране есть и свои производители. Причем один из них – предприятие "Алттранс" – расположено в Алтайском крае.

Цех "Алттранса" Фото: Виталий БАРАБАШ

Завод находится в Барнауле и работает с 1959 года. Он занимается производством масляных трансформаторов и трансформаторных подстанций. Площадь предприятия охватывает порядка 4,5 га и включает в себя несколько корпусов. А трудится на предприятии более 600 человек.

Санкции предприятию оказались не то чтобы "нипочем", но в целом серьезно навредить не смогли. Даже несмотря на то, что большая часть оборудования на нем импортная. Единственная серьезная сложность была связана с тем, что у предприятия возникли проблемы с приобретением новой линии окраски.

"В силу санкционного режима европейские изготовители отказались нам поставлять оборудование. Сейчас мы ищем альтернативы. Оборудование должно было быть либо итальянским, либо датским", – сообщил первый заместитель генерального директора предприятия Сергей Александрович Карлов.

Вячеслав Химочка, Сергей Карлов Фото: Виталий БАРАБАШ

В целом же сейчас предприятие, по словам Карлова, работает в штатном режиме. За первые пять месяцев 2022 года оно произвело 4 497 трансформаторов и 488 комплектных трансформаторных подстанций (КТП).

Основные партнеры предприятия – топливные компании и, разумеется, ПАО "Россети". И в электросетевой компании алтайского поставщика очень и очень ценят.

"Мы почти полностью перешли на работу с отечественными производителями с 2014 года (...). Что касается завода "Алттранс", то это один из самых надежных наших партнеров, качество его продукции никогда не вызывает сомнений", – подчеркнул директор филиала ПАО "Россети Сибирь" – "Алтайэнерго" Николай Пантелеев.

В год "Алтайэнерго" закупает у алтайского завода 150-200 трансформаторов и около 100 КТП. Сам Пантелеев уверен: российские производители вполне способны обеспечить потребности энергетической отрасли. Тем более что энергетика в стране, по его словам, уже полностью перешла на импортозамещение и пользуется только российским оборудованием.

Продукция "Алттранса" есть по всей стране. И ее довольно много в Алтайском крае. Вот, например, от этой новенькой КТП уже запитана школа в селе Контошино. А всего в 2021 году в зоне обслуживания "Алтайэнерго" появились 74 КТП, "рожденные" на алтайском предприятии.

Кстати, прочая крупная промышленность Алтайского края в целом с санкционным прессом также справляется. По словам министра промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслава Химочки индекс физического объема (основной показатель отрасли) промышленного производства в крае не сократился.

"Были опасения, что все рухнет, а разрыв производственных цепочек не позволит сохранить коллективы и объемы. На самом деле этого не произошло, все коллективы удалось сохранить", – заявил министр.

При этом точечные вопросы, как отметил Вячеслав Химочка, все же есть: это сокращение объемов производства на Барнаульском станкостроительном заводе и предприятии "Кучуксульфат" из-за снижения экспорта. Однако в целом алтайская промышленность, по мнению Химочки, выстояла.

Запрещающий знак Фото: Виталий БАРАБАШ

А дополнительный аргумент в пользу этой оценки привел Николай Пантелеев. Он подчеркнул, что в крае не сократилось потребление электрической энергии. А этот показатель является "лакмусовой бумажкой" масштабов работы промышленности, так как предприятия – один из главных потребителей энергии.

Плановое обновление

Непосредственно энергетическая инфраструктура Алтайского края под санкциями также не "трещит", а крепнет. Как сообщают представители "Россетей", все планы на обновление объектов энергетики в регионе выполняются.

Так, например, серьезная реконструкция пройдет на подстанции "Санниковской", расположенной в Первомайском районе, совсем недалеко от Барнаула. Работы здесь идут уже второй год. На объекте уже установили два новых силовых трансформатора, причем они, разумеется, отечественные – родом из Тольятти. Впрочем, все остальное оборудование на объекте также "родное". Это продукция предприятий из Самары, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Великих Лук.

Подстанция "Санниковская" Фото: Виталий БАРАБАШ

Обновление этого объекта позволит серьезно улучшить электроснабжение для четырех тысяч потребителей, среди которых как обычные граждане, так и предприятия и социальные объекты. Это также важно и потому, что Санниково находится практически на расстоянии вытянутой руки от краевой столицы и является территорией перспективной жилой застройки.

В "Россетях" заверяют: компания "полувоенная", а потому опасаться, что обновление этого (или какого-либо еще) объекта затянется, не стоит. С соблюдением сроков там все предельно строго. А отечественные промышленные предприятия энергетикам в этом, конечно же, помогут.