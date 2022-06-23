ЭКО - всё? Правда ли, что искусственное оплодотворение на Алтае оказалось под угрозой

Сейчас в клиниках продолжают принимать новых пациентов Фото: Олег УКЛАДОВ

После введения санкций в Барнауле пошли слухи о том, что процедура ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) оказалась под угрозой из-за дефицита импортных препаратов. И в ближайшем будущем бесплодные пары могут лишиться единственной возможности стать родителями.

- Еще весной нам говорили, что препаратов хватит примерно на три месяца, а что будет потом – неизвестно, - рассказала «Комсомольской правде» одна из пациенток. – Мы были в недоумении: что делать? Вступать в цикл или нет? Не обрывать же потом процедуру!

В итоге женщина с супругом отложили этот вопрос и до сих пор находятся в растерянности. Сами репродуктологи тоже обеспокоены, однако заверяют: пока клиники не испытывают серьезных трудностей.

Еще не тупик

Директор Сибирского института репродукции и генетики человека Максим Дубровин обнадежил: некоторые проблемы, действительно, существуют, однако они не столь острые, чтобы вести речь об отмене ЭКО. Сейчас репродуктологи продолжают принимать новых пациентов.

- Да, порой возникают перебои то с одним препаратом, то с другим. Но мы выходим из ситуации, об остановке никто не говорит. При необходимости занимаем в других клиниках, мы ведь все общаемся между собой. Потом препараты появляются. Пока на данный момент ситуация не тупиковая. А что будет через неделю или через две, сами понимаете, не понятно. Те фирмы, которые занимаются препаратами, настраивают нас на лучшее, говорят: держитесь, все будет хорошо, - рассказал Максим Дубровин.

Само собой, после санкций на все таблетки и ампулы поднялись цены. Препараты, используемые для стимуляции суперовуляции (чтобы вырастить как можно больше яйцеклеток) подорожали в среднем примерно на 10%. Из-за этого в институте тоже вынужденно подняли стоимость услуги на 7%.

- А цена ЭКО складывается ведь не только из стоимости препаратов, - продолжает Максим Леонидович. - Сейчас подорожало все: расходные материалы (некоторые позиции даже в два раза), бумага, услуги вывоза мусора и так далее. Это тоже влияет на общую картину. Семь процентов для нас – это самый минимум. Дальше пока не планируем поднимать.

Перенаправят в другое медучреждение

В Минздраве Алтайского края «Комсомольской правде» ответили, что процедура ЭКО во всех клиниках региона (и частных, и государственных) проводится согласно графику и что сложностей с обеспечением препаратов не существует.

«Оказание медицинской помощи пациентам с нарушением репродуктивной функции в КГБУЗ «Алтайский краевой клинический перинатальный центр» и КГБУЗ «Краевая клиническая больница» ведется в штатном режиме. Медицинские препараты и расходные материалы, необходимые для проведения процедуры ЭКО/криопереноса, имеются в достаточных объемах. Краевая клиническая больница продолжает осуществлять конкурентные закупки лекарственных препаратов и расходных материалов. В коммерческих организациях проблем со снабжением лекарственными препаратами и расходными материалами не наблюдается», - сообщила замминистра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая.

Однако если все же возникнет риск приостановки деятельности одного из учреждений, пациентов перенаправят в другое.

Цифры

В программу ЭКО в этом году вступили 597 семейных пар, что составляет 56% от запланированного.

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