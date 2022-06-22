Алтайский театр драмы сделал историческое фото

Закрытие юбилейного сезона театра драмы Фото: Олег УКЛАДОВ

Их больше сотни! Именно столько людей трудится над тем, чтобы наши будни были интересными и красочными. Речь о сотрудниках Алтайского театра драмы и не только о труппе, а обо всех: включая водителей и декораторов.

Если быть точнее, то на сегодняшний день штатное расписание театра составляет 165 человек и от каждого из них зависит, вернется ли зритель еще раз, понравится ли ему или нет.

Закрытие юбилейного сезона театра драмы Фото: Олег УКЛАДОВ

Впервые театр драмы сделал общую фотографию около века назад и вот сейчас, в наши дни, по окончании сотого сезона решили повторить это и тем самым тоже запечатлеть себя на века.

- Мне всегда хотелось, чтобы люди понимали: важны все, все до единого. Без всех остальных сотрудников артисты просто не смогут показывать спектакли. А 100 лет бывает раз в 100 лет. Сейчас мы вступаем во второе столетие. Как оно будет – пока еще никто из нас не знает. Пока же хочется, чтобы столетие осталось в архивах и в памяти, - говорит директор театра Любовь Березина.

Этот сезон для алтайского театра драмы был особенно запоминающимся: гастроли по разным городам, в том числе обменные, яркие премьеры, выставки, акции, экскурсии и многое другое.

Закрытие юбилейного сезона театра драмы Фото: Олег УКЛАДОВ

Один из знаковых моментов – ремейк постановки «Трильби» - именно с этого спектакля началась славная история театра. Теперь он снова в репертуаре и радует публику спустя век.

Уже в следующем сезоне увидеть общую фотографию сотрудников драмтеатра можно будет в фойе.

Закрытие юбилейного сезона театра драмы Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие юбилейного сезона театра драмы Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие юбилейного сезона театра драмы Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие юбилейного сезона театра драмы Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие юбилейного сезона театра драмы Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие юбилейного сезона театра драмы Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие юбилейного сезона театра драмы Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие юбилейного сезона театра драмы Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие юбилейного сезона театра драмы Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие юбилейного сезона театра драмы Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие юбилейного сезона театра драмы Фото: Олег УКЛАДОВ

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