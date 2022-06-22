Алтайский губернатор сделал заявление по поводу идеи пересадить чиновников на «Ладу»

В начале года Олег Хорохордин купил себе ГАЗ-24 1976 года Фото: пресс-службы правительства Республики Алтай

Во время Петербургского международного экономического форума глава Минфина РФ Антон Силуанов не исключил, что чиновников могут пересадить на «Лады». Некоторые губернаторы положительно отреагировали на слова Силуанова, среди них оказался и глава Республики Алтай Олег Хорохордин, который заявил, что уже выбрал отечественный автопром. «Комсомолка» решила выяснить, планируют ли в правительстве Республики Алтай полностью пересесть на отечественные машины.

- Глава уже заявлял, что готов перейти на отечественный транспорт. В этом смысле важны не только оперативность и мобильность, но и особенности горных территорий, высокая проходимость автомобиля и возможность работы транспорта в зимний период в условиях низких температур, - рассказал «Комсомолке» пресс-секретарь главы Республики Алтай Михаил Максимов.

начале года Олег Хорохордин купил себе ГАЗ-24 1976 года Фото: пресс-службы правительства Республики Алтай

На сегодняшний день в республиканском правительстве есть машины разных марок и годов выпуска, но даже если модель зарубежная, автомобиль должен быть произведен на российском заводе – это требование закона. В ближайшее время обновлять автопарк власти не планируют.

К слову, Олег Хорохордин решил приобрести отечественный авто и для личных целей. В начале года он купил себе ГАЗ-24 1976 года. Пресс-секретарь главы региона отметил, что личный авто чиновник может использовать и для рабочих поездок, и для участия в различных мероприятиях. Так, Олег Хорохордин принял участие в автопробеге к 100-летию Чуйского тракта. Он проехал за рулем «Волги» 100 километров от Бийска до Горно-Алтайска и еще около 130 км от Майминского района до Семинского перевала. По словам Михаила Максимова, машина была куплена в хорошем состоянии с пробегом всего 55 тысяч километров. Ремонтировать её практически не пришлось: в авто заменили технические жидкости и провели плановый техосмотр.

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