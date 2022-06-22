В Барнауле полицейские ночью на площади Победы зажгли сотни свечей

Акция "Свеча памяти" в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле в ночь на 22 июня в память о начале Великой Отечественной войны прошла международная акция «Свеча памяти». Сотни свечей осветили площадь Победы в память о погибших воинах-земляках.

Акцию организовало Главное управление МВД по краю. Помимо полицейских, в мероприятии приняли участие представители власти, ветераны, курсанты роты почетного караула БЮИ, волонтеры.

«Барнаульцы стали зрителями театрализованного представления, которые подготовили артисты культурного центра управления. В короткой миниатюре они отразили весь драматизм событий» - рассказали в ГУ МВД.

Акция "Свеча памяти" в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

После того, как смолкли звуки духового оркестра и мелодии военных лет, правоохранители почтили память героев минутой молчания, а следом возложили цветы к монументу «Прощание».

В полиции отметили, что только из ОВД Алтайского края на фронт ушли свыше 1100 человек. Еще 700 милиционеров направили в блокадный Ленинград, партизанские отряды, особые отделы фронта. Более 360 из них не вернулись.

Кстати, в пятницу, 24 июня, в 23.30 в Нагорном парке состоится акция «Лучи Победы». В небо направят лучи 16 прожекторов в знак памяти о тех, кто отдал жизни в борьбе за Победу.

Акция "Свеча памяти" в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Акция "Свеча памяти" в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Акция "Свеча памяти" в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Акция "Свеча памяти" в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Акция "Свеча памяти" в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Акция "Свеча памяти" в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Акция "Свеча памяти" в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Акция "Свеча памяти" в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Акция "Свеча памяти" в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Акция "Свеча памяти" в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

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