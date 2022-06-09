В барнаульском зоопарке снова бэби-бум

В этом году уже родилось несколько сурикатов Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

Каждую весну в барнаульском зоопарке начинается настоящий бэби-бум – естественный природный процесс, который происходит из года в год. Животные сыты и здоровы, так что, почему бы не увеличить популяцию?

Переходя от вольера к вольеру, можно встретить таблички о том, что рядом с ними посетителям запрещается шуметь – здесь воспитывают потомство. В числе первых, кто в этом году заработал гордое звание «молодые родители», стали сурикаты. Правда, что-то в семействе пошло не так, и мама отказалась вскармливать одну из малышек. Работники зоопарка быстро поняли, что крошку надо спасать и забрали ее к себе. Пушистый комочек назвали Бусинкой. Попеременно сотрудники «Лесной сказки» несли дежурства и забирали ее домой, чтобы следить за ней и кормить. Буся оказалась вполне неприхотливой, так что особых проблем не доставила.

Сурика Бусинка Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

Спустя примерно месяц, в ночь на 7 апреля в зоопарке родились два козленка. Малыши с первых же минут своей жизни понялись на ноги и начали резво бегать по вольеру и даже пытались скакать, но, конечно же, не отходя далеко от мамы.

Козлята Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

Немного погодя, пополнение произошло в семье нубийских коз Розочки и Чоки. У них родились девочка и мальчик. Помимо этого, Розочка удочерила еще одну крошечную козочку Марту. Немногим ранее она приехала в зоопарк, но находилась на искусственном вскармливании, и как только появилась возможность – ее подсадили к молодому потомству.

Козлята Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

Помимо этого прибавление произошло у северных оленей и косуль. Они, к слову, оказались не несколько активными, как козлята. Пятнистые крошки забились от сотрудников в самый дальний уголок, так что не сразу удалось определить их пол.

Косуля Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

24 апреля, прямо в Пасху на свет появились тигрята. Так что Багира в этом году сделала настоящий подарок. Сейчас котята уже заметно подросли и спокойно без помощи мамы покидают домик и гуляют по вольеру.

Тигренок Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

Другое чудо, не иначе, произошло буквально на днях: первое потомство принесла пара белых бенгальских тигров Маяк и Фифа. Сколько именно котят родилось, до сих пор неизвестно, но от одного из них мамочка отказалась. Возможно, она была самой слабой, но это только предположение ветеринаров. Крошку забрали на искусственное вскармливание. Ее назвали Луной.

А еще в середине мая стало известно, что пополнение произошло и у кенгуру Беннета: из сумочки показался крошечный хвостик, а спустя буквально пару дней малыш полностью выбрался наружу. Пользователи в сети прозвали его Крошка Ру – именно так звали кенгуренка в мультфильме «Винни Пух».

Крошка Ру Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

Кроме этого в «Лесной сказке» стало больше на одного енота, яка и соболя. Но вполне вероятно, что этим список не ограничится. В зоопарке не исключают, что даже в самое ближайшее время родится еще кто-нибудь.

Косуля Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

Козлята Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

Тигренок Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

Сурикаты Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

Тигренок Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

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