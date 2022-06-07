На Алтае нашли способ восстановить популярный природный сувенир

Водяной орех чилим Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Алтай – уникальный регион, в котором сконцентрирована уникальная флора и фауна. Некоторые ее представители, увы, находятся на грани исчезновения. Недавно студентка АлтГУ Айкюне Бабаякова представила способ, как можно восстановить реликтовый водяной орех чилим на озере Манжерок. В народе он часто используется как сувенир.

Как рассказывают в пресс-службе АлтГУ, на днях в Душанбе состоялась международная научно-практическая конференция «XII Ломоносовские чтения», где Айкюне Бабаякова вместе со своим научным руководителем, д.г.н., профессором Геннадием Барышниковым представила доклад о нынешнем состоянии уникального озера и о том, как ему можно помочь.

Озеро Манжерок носит статус памятника природы. На протяжении долгого времени оно было популярно как место «дикого» отдыха, но несколько лет назад территорию начали «раскручивать».

Параллельно с этим в период с 2017 по 2018 годы попытались провести реанимацию озера, но это только ухудшило его состояние. В 2020-м наметилась позитивная экологическая тенденция — количество этих взвешенных частиц стало уменьшаться, но к тому времени занесенный в Красные книги Республики Алтай и России чилим был практически полностью истреблен, а береговая линия отступила на несколько десятков (!) метров. Да и все живое в озере начало погибать, как, собственно, и сам водоем.

- Превышение антропогенного давления на озеро сверх экологически обоснованных нормативов способствует снижению самоочищающей способности воды. Уникальное озеро в ближайшее время может трансформироваться в безжизненный водоем. В связи с этим, необходимо было проведение срочных и действенных природоохранных мер, с целью восстановления способности водоема к самоочищению, — говорит Айкюне Бабаякова. – У нас имеется предложение по восстановлению Trapa natans, или водяного ореха. Сегодня он произрастает на старичных озерах Чумыша, откуда его можно частично забирать и расселять уже на озере Манжерок. Также мы рекомендуем снизить прессинг всевозможных туристических баз. Построенные на склоне у озера горнолыжные трассы оказывают на него огромное влияние. Вырубленный для этих трасс лес способствует значительному поступлению в водоем мелкозема во время весеннего снеготаяния и выпадения атмосферных осадков в виде дождя в летне-осеннее время. Нам нужно ограничить этот туристический натиск.

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