В Барнауле открылась персональная выставка кремлевского фотожурналиста Владимира Вдовина

Персональная выставка работ фотожурналиста Владимира Вдовина Фото: Олег УКЛАДОВ

На днях в Барнауле открылась персональная выставка работ фотографа и фотожурналиста Владимира Вдовина. Экспозиция посвящена 50-летию мастера.

Он является дипломированным специалистом: после школы Вдовин окончил факультет фотожурналистики МГУ. Далее устроился работать в барнаульские газеты, но при этом его работы публиковались в различных российских изданиях, а также в региональных альбомах «Алтай» и «Барнаул».

Персональная выставка работ фотожурналиста Владимира Вдовина Фото: Олег УКЛАДОВ

Много раз Владимир Вдовин становился участником и победителем конкурсов. Так, в 1996 году его черно-белая работа была признана лучшей в России на конкурсе «Башня» в Переславль-Залеском. А в 1997-м он взял первое место на конкурсе «Сибирская ярмарка» в Новосибирске (фотография «Джинсовая мода «Wrangler»).

Из недавнего – лучший фотопортрет в России по версии «Русского фотографического общества» (2019 год, фото «Незнакомка»). Кроме этого, автор выставки по версии Гильдии рекламных фотографов был удостоен титула «Мастер».

Уже несколько лет Владимир Вдовин входил в «Кремлевский пул» от Алтайского края и в том числе освещает события правительства региона внутри него. В свободное от работы время он ведет собственные фотопроекты, организует мастер-классы и лекции.

Кроме того, в галерее «Республика ИЗО» открылся фото-проект «Форум», на котором помимо Владимира Вдовина представлены работы еще четырех авторов – Василисы Ворониной, Александры Кузьминовой, Алексея Лукавского и Артёма Сабаева.

- Хотелось, чтобы каждый зритель, который пришел в галерею, нашел что-то именно для себя, - рассказал Владимир Вдовин.

На выставке представлены фотографии в разных жанрах и стилях: репортажном, постановочном, предметном и других. В разных залах можно увидеть тематические фото по разным темам - снимки из Италии, панораму Барнаула, фотопортреты и женские образы, которые украшали Vogue Italy.

Персональная выставка Владимира Вдовина и фото-проект "Форум" открыты в галерее «Республика ИЗО» (Барнаул, проспект Космонавтов, 6Г). Экспозиция будет работать до 31 июля.

Персональная выставка работ фотожурналиста Владимира Вдовина Фото: Олег УКЛАДОВ

Персональная выставка работ фотожурналиста Владимира Вдовина Фото: Олег УКЛАДОВ

Персональная выставка работ фотожурналиста Владимира Вдовина Фото: Олег УКЛАДОВ

Персональная выставка работ фотожурналиста Владимира Вдовина Фото: Олег УКЛАДОВ

Персональная выставка работ фотожурналиста Владимира Вдовина Фото: Олег УКЛАДОВ

Персональная выставка работ фотожурналиста Владимира Вдовина Фото: Олег УКЛАДОВ

Персональная выставка работ фотожурналиста Владимира Вдовина Фото: Олег УКЛАДОВ

Персональная выставка работ фотожурналиста Владимира Вдовина Фото: Олег УКЛАДОВ

Фото-проект "Форум" в "Республике ИЗО" Фото: Олег УКЛАДОВ

Фото-проект "Форум" в "Республике ИЗО" Фото: Олег УКЛАДОВ

Фото-проект "Форум" в "Республике ИЗО" Фото: Олег УКЛАДОВ

Фото-проект "Форум" в "Республике ИЗО" Фото: Олег УКЛАДОВ

Фото-проект "Форум" в "Республике ИЗО" Фото: Олег УКЛАДОВ

Фото-проект "Форум" в "Республике ИЗО" Фото: Олег УКЛАДОВ

Фото-проект "Форум" в "Республике ИЗО" Фото: Олег УКЛАДОВ

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