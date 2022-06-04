На Алтай запускают рейсы из Казани, Салехарда и Нового Уренгоя

Аэропорт начнет принимать новые рейсы в середине июня. Фото: из архива аэропорта Горно-Алтайска Фото: Анна СЕМИНА

С середины июня в Горно-Алтай начинают летать самолеты из Казани, Салехарда и Нового Уренгоя.

С 17 июня российская региональная авиакомпания из Татарстана «ЮВТ Аэро» возобновляет прямые рейсы из Казани в Горно-Алтайск, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства республики. Рейсы стоят в расписании по понедельникам и пятницам.

Вылет из Казани в 00.20, прибытие в Республику Алтай в 8 утра. Обратно борт отправляется в 8.45. Приземление в Казани в 8.20 по местному времени. Таким образом, время полета составит около 3,5 часов.

Обслуживать направление будет борт Bombardier CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров. Стоимость билетов начинается от 16 тысяч рублей. Полетная программа продлится до 28 октября.

Помимо этого, с 19 июня самолеты начнут летать из Нового Уренгоя, а с 21 июня из Салехарда. Рейсы стоят в расписании по воскресеньям и вторникам, соответственно. Соответствующее решение принял губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Лайнеры из этого региона впервые начнут летать в Горный Алтай.

– Алтай – это особое место на карте нашей страны. Там располагаются востребованные у северян курорты. Но добираться туда было непросто – сначала лететь на запад, потом на восток. Теперь есть прямой рейс. Начинаем с одного рейса в неделю из Салехарда и Нового Уренгоя. Если он будет популярен, добавим еще дополнительные рейсы. Это направление будет открыто до конца октября, - приводит слова Артюхова пресс-служба губернатора.

На новых маршрутах будут задействованы воздушные суда типа Sukhoi Superjet 100, вместимостью до 93 посадочных мест с двумя классами обслуживания: бизнес и эконом.

Полетная программа сформирована до 25 октября из Салехарда и до 23 октября из Нового Уренгоя, но как подчеркнул Дмитрий Артюхов, изменения не исключаются. По предварительным подсчетам, посетить республику за этот период смогут более 2,5 тысяч пассажиров.

Билеты уже в продаже в кассах и на сайте «Ямала». Стоимость от 10,5 тысяч рублей в одну сторону.

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