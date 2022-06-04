За месяц больше 8 тысяч ложных звонков поступило на номер 112 на Алтае

Если вы случайно набрали телефон экстренной службы - не бросайте трубку Фото: Анна СЕМИНА

Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Республике Алтай подвело итоги работы в мае и выяснилось, что сотрудники экстренных служб только за май получили больше восьми тысяч ложных звонков.

– В мае 2022 года в центр обработки вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру 112 поступило 11 054 вызова. Из них - 7494 «справочные» и «ложные», 587 звонков поступило по «детской шалости», - рассказывают в ведомстве. - Только представьте – 8 071 раз граждане позвонили на номер 112, по причинам, не связанным с экстренными ситуациями.

Такие ситуации больно бьют по работе экстренных служб: линия занята, отвлекаются спасатели, а возможно в это время помощь действительно кому-то очень нужна.

Что встречаются такие ситуации, когда человек набирает «112» чтобы проверить связь, а после сбрасывает. В ГОЧС и ПБ подчеркивают, что даже если вы так сделали, то не стоит бросать трубку, лучше сообщите оператору, что помощь вам не требуется, так как человек на том конце провода будет дозваниваться до вас, ведь вызов уже зафиксирован системой, а ей непонятно все ли с вами в порядке или нет.

- Тратятся ценные силы и время, а в это время кому-то может понадобиться срочная помощь, и счет будет идти на секунды, - объясняют специалисты. - Убедительно просим родителей объяснить детям, о недопустимости использования номера 112 ради шутки или развлечения.

Стоит подчеркнуть, что звонки ради шутки наказуемы, а вычислить хулигана очень просто. На действия наиболее злостных телефонных «шутников» специалисты «Системы-112» могут оформить официальные заявления в правоохранительные органы. Далее будут заведены административные, а в отдельных случаях уголовные дела.

- Хочется лишь повторить - «Не шутите, ведь беда может коснуться вас и ваших близких», - подчеркивают в ведомстве.

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