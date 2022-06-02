Заморозки до -2 градусов ожидаются в Алтайском крае

Также возможны дожди Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни ночью в Алтайском крае возможны заморозки до -2 градусов. Об этом сообщает алтайский Гидрометцентр.

Похолодание в регионе связано с прохождением холодного фронта. Днем в ближайшие дни ожидается около +15…+20 градусом. При этом синоптики предупреждают, что в ночные часы будет холоднее – местами возможны заморозки.

– Штормовое предупреждение: в Алтайском крае в период с 3 по 7 июня местами при прояснении ожидаются заморозки до -2 градусов, – отметили алтайском Гидрометцентре.

В региональном управлении МЧС напоминают о соблюдениях правил безопасности при использовании обогревателей.

– Во избежание пожара в жилье необходимо соблюдать совсем несложные правила: не оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы, не допускать перекала печи, не позволять детям и недееспособным членам семьи следить за отопительными и обогревательными приборами, – пояснили в ведомстве.

В случае пожара следует звонить пожарным по номерам 101 или на единый номер вызова экстренных служб 112.

Ранее мы писали о том, что в течение этой недели погода в Алтайском крае будет неустойчивой. В большинстве дней ожидаются дожди, усиление ветра.

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