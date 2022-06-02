Фантастическую сказку «Три толстяка» поставили в Молодежном театре Алтая

"Три толстяка" в Молодежном театре Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

В День защиты детей, 1 июня, в Молодежном театре Алтая состоялась премьера очередной новинки, которая с большой вероятностью надолго закрепится в репертуаре – «Три толстяка» по сказке Юрия Олеши.

Это новый взгляд на любимое несколькими поколениями произведение. Юрий Олеша написал сказку в 1924 году. Отчасти можно сказать, что литературный вариант был основан на реальных событиях, поскольку прочитав его, люди сразу поняли о ком идет речь. Сказка вмиг стала бестселлером. А в 1963 году бы снят замечательный фильм.

Найти ответы на насущные вопросы о несправедливости, о том, существует ли настоящая дружба или нет, и что может быть важнее этого? Как стать свободным в этом несвободном мире? Об этом и многом другом решил поразмыслить режиссер Павел Пронин. В его версии сказка становится по-настоящему фантастической, а персонажи, настоящими героями, которые самостоятельно борются со злом, а помогают им в этом верные товарищи.

- Источником этих сил становится внутренняя свобода человека и решимость никогда не предавать свои идеалы, - говорят в театре.

"Три толстяка" в Молодежном театре Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

Команда, работающая над постановкой, создала красочные костюмы, запоминающиеся мелодии, которые даже после спектакля еще долго будут играть в голове. Интересные приемы и сюрпризы делают сказку свежей и увлекательной. Время пролетает незаметно. При этом новое прочтение будет интересно и подросткам и их родителям.

– На спектакле «Три толстяка» зрители грустят и веселятся вместе с героями, задумываются о каких-то важных вещах, ставят себя на место героев и пробуют в самих себе найти силы отстаивать справедливость, но самое главное – после спектакля просто улыбнуться друг другу и захотеть сделать окружающий мир чуточку лучше и добрее, - отмечают в МТА.

К сожалению, до конца сезона все билеты на представления раскуплены. Надеемся, что увидеть постановку можно будет осенью.

8+

"Три толстяка" в Молодежном театре Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

"Три толстяка" в Молодежном театре Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

"Три толстяка" в Молодежном театре Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

"Три толстяка" в Молодежном театре Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

"Три толстяка" в Молодежном театре Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

"Три толстяка" в Молодежном театре Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

"Три толстяка" в Молодежном театре Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

"Три толстяка" в Молодежном театре Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

"Три толстяка" в Молодежном театре Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

"Три толстяка" в Молодежном театре Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

"Три толстяка" в Молодежном театре Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

"Три толстяка" в Молодежном театре Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

"Три толстяка" в Молодежном театре Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

"Три толстяка" в Молодежном театре Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

"Три толстяка" в Молодежном театре Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

"Три толстяка" в Молодежном театре Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

"Три толстяка" в Молодежном театре Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

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