На Алтае в разбитом автомобиле Lexus обнаружили оружие и разделанного лося

Разбитый автомобиль. Фото: МУ МВД России «Бийское»

В Алтайском крае автомобиль Lexus попал в ДТП. Практически благодаря этому в салоне обнаружили оружие и разделанную тушу лося. Подробнее об этом рассказали в МУ МВД России «Бийское».

В дежурную часть пункта полиции по Солтонскому району сообщили об аварии на одной из дорог. Прибыв на место, правоохранители выяснили, что водитель автомобиля Lexus LX450 не справился с управлением и съехал в кювет, повредив бетонный столб.

Во время осмотра разбитой машины полицейские обнаружили лежащую в мешках разделанную тушу дикого животного. Кроме того, в салоне иномарки заметили два карабина, патроны, радиостанцию и дальномер.

– Сначала пояснять, где добыли лося мужчины не стали, однако позже показали, где застрелили сохатого, – подчеркнули в МВД.

Полицейские изъяли мясо и оружие. Кроме того, до выяснения всех обстоятельств происшествия автомобиль поместили на спецстоянку.

– По факту незаконной охоты сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота», – отметили в ведомстве.

Подозреваемых оставили под подпиской о невыезде.

Ранее мы писали о том, что жителя села Балыкчи Улаганского района Республики Алтай осудили за незаконную охоту. Мужчина установил металлические петли и поймал медведя, зайца и несколько особей кабарги.