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Происшествия1 июня 2022 8:50

Фото урагана в Барнауле 1 июня 2022: шквалистый ветер раскидал палатки на Докучаевском рынке

Публикуем фото урагана в Барнауле 1 июня 2022
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
Город накрыл пыльная буря

Город накрыл пыльная буря

Фото: Татьяна Гейнрих

1 июня Барнаул накрыла пыльная буря со шквалистым ветром. Горожане опубликовали фото урагана в социальных сетях.

Стихия набрала обороты буквально за несколько минут. Сначала над краевой столицей нависли темные тучи, затем появился ураганный ветер, который поднял в воздух все, что не было надежно прикреплено. Вместе с ним началась пылевая буря.

На Докучаево порывы ветра в считанные секунды раскидали все ящики и палатки на рынке, пишут в паблике «Инцидент Барнаул». Сейчас по всему микрорайону летает мусор.

На Докучаевский рынок "взлетел" из-за ветра. Фото: скриншот с паблика "Инцидент Барнаул"

На Докучаевский рынок "взлетел" из-за ветра. Фото: скриншот с паблика "Инцидент Барнаул"

На пр. Строителей на месте возведения бизнес-центра разлетелись по воздуху стройматериалы. Во дворе на ул. Юрина ветром сломало дерево. Оно упало в нескольких метрах от стоящего рядом автомобиля.

Ураган в Барнауле. Фото: скриншот с паблика Barnaul22

Ураган в Барнауле. Фото: скриншот с паблика Barnaul22

После пыльной бури прошел небольшой дождь.

Напомним, ранее ураганный ветер настиг Рубцовск. Там ветром повалило дерево возле школы.

Ураган в Барнауле. Фото: скриншот с видео "Инцидент Барнаул"

Ураган в Барнауле. Фото: скриншот с видео "Инцидент Барнаул"

По сообщению синоптиков, сегодня в Алтайском крае порывы ветра могут достигать 21 м/с, местами возможны грозы. В регионе действует штормовое предупреждение. Местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность 5 класса.

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