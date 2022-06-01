Лебедей с моста на Новом рынке передадут в парк «Лесная сказка»

Валерий Метелица - заслуженный тренер СССР и России Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле обсудили судьбу лебедей, демонтированных с моста на Новом рынке. Их хотят передать в парк «Лесная сказка», предварительная договоренность с дирекцией уже достигнута. Об этом на круглом столе заявила председатель комитета по социальной политике Барнаульской гордумы Марина Понкрашева.

- На новый мост лебеди в массовом виде не «прилетят». Мы вышли с Сергеем Писаревым на связь, он согласился принять в парке наших лебедей. С реставрацией птиц, которые можно восстановить, поможет молодежный парламент, - рассказала женщина.

Создатель лебедей заслуженный тренер по самбо Валерий Метелица установил первую птицу на мосту в районе Нового рынка в 2005 году. Вандалы практически тут же сломали Андрюшу, но мужчина воссоздал его, вскоре к первой птице присоединились и другие – в итоге лебедь стал одним из символов города.

На круглом столе сошлись во мнении, что необходимо увековечить память почетного гражданина города. Возможно, это станет скульптура.

Кстати, на встрече присутствовала дочь Валерия Андреевича – Виолетта.

- Я растрогана, не ожидала, что это будет такое теплое мероприятие, столько доброты. Мой отец заслуживает того, чтобы память о нем сохранилась – я так считаю не потому, что я его дочь. Он был цельный, красивый, богатырь русской земли. Он каждому отдавал кусочек своего сердца, - сказала женщина.

Валерий Метелица - заслуженный тренер СССР и России, судья международной категории экстракласса. В 1970-е годы известность Метелице принесла созданная им и его единомышленниками школа самбо «Спарта». Валерий Метелица - ее первый директор. В стенах школы выросло несколько мастеров спорта международного класса, сотни мастеров спорта.

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