Попавших под сокращение более 300 сотрудников Барнаульского патронного завода готовы принять другие предприятия

Власти региона встречались с руководством предприятия и обговаривали его дальнейшие планы Фото: Анна СЕМИНА

Попадающих под сокращение сотрудников Барнаульского станкостроительного завода готовы принять другие предприятия Алтайского края. Подробнее об этом на пресс-конференции ТАСС рассказала заместитель начальника управления Алтайского края по труду и занятости населения Елена Чувашова.

– На сегодняшний день мы имеем информацию о введении режима неполной рабочей недели до 31 мая 509 работникам предприятия, которое находится под управлением холдинговой компании «Барнаульский станкостроительный завод». Да, мы знаем о намерениях работодателя о сокращении, - отметила Елена Чувашова.

По ее словам, власти региона встречались с руководством предприятия и обговаривали его дальнейшие планы. Наметили конкретные мероприятия и участников, которые будут работать с людьми, попадающими под сокращение.

– Сегодня работодатель готовит изменения в штатное расписание и формирует список конкретных работников, которые попадут под сокращение, - пояснила представитель управления по труду и занятости населения.

Она добавила, что промпредприятия испытывают кадровый голод и готовы принять на работу сотрудников, которые попадают под сокращение. В настоящее время формируется база для того, чтобы, если работодатель заявит о сокращении, приступить к конкретной работе.

В целом по краю промпредприятия предлагают более 5 тысяч вакансий. Среди них «Сибэнергомаш», «Трансмаш», Вагоноремонтный завод, «Ротор» и другие.

– Промышленники сегодня готовы рассматривать потенциальных работников дал трудоустройства к себе на предприятия, – резюмировала Елена Чувашова.

Ранее стало известно, что более 300 работников Барнаульского патронного завода, который входит в холдинговую компанию «Барнаульский станкостроительный завод», сократят. Там подчеркнули, что это сделают в полном соответствии с законом, с уведомлением за два месяца и выплатой всех положенных средств. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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