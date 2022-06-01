Спасти гектары леса: на Алтае стали чаще отказываться от бумажных квитанций за коммуналку

Из одного дерева в среднем производится порядка 8 тыс. листов бумаги формата А4 Фото: Олег УКЛАДОВ

Каждый раз, складывая квитанции за коммуналку в аккуратную стопочку, в голове трубил пионерский горн и раздавался звонкий мальчишеский голос: «Собирай макулатуру – качай мускулатуру!». Естественно, ничего сдавать я не собирался, но отказаться от бумажного счета руки не доходили.

Сделать это нужно было хотя бы из экологических соображений - по расчетам, из одного дерева в среднем производится порядка 8 тыс. листов бумаги формата А4. Только в Барнаульской горэлектросети зарегистрировано свыше 240 тысяч лицевых счетов, а «Алтайэнергосбыт» обслуживает более 448 тыс. потребителей. То есть, в месяц на их квитанции должно уходить 86 деревьев! В пересчете на десятилетие – это гектары леса!

В реальности эта цифра, конечно, меньше – многие давно перешли на «электронки».

- Возможность отказаться от бумажной квитанции в пользу онлайн-счета у клиентов «Алтайэнергосбыта» появилась несколько лет назад. И число получателей электронных квитанций регулярно растет. Только с начала текущего года рост составил 19%, и на начало мая число таких клиентов-физлиц превышало 37 тысяч. Еще более чем 6 тысяч юридических лиц используют электронный документооборот, - рассказали в «Алтайэнергосбыте».

Зеленые счета

Не было бы счастья, да несчастье помогло: когда из-за санкций начались проблемы с бумагой и цены рванули вверх, и коммунальщики вспомнили, что возможность перейти на электронные счета есть уже давно – на домах появились объявления с предложениями перейти на электронные квитанции:

- В связи со значительным подорожанием расходных материалов для печати бумажных квитанций, система «Город» предлагает получать их по e-mail. В связи с этим просьба предоставить в управляющую компанию адреса электронной почты! – говорится в объявлении на доме по адресу Красноармейский, 71.

На домах появились объявления с предложениями перейти на электронные квитанции Фото: ОЛЕКСЮК Иван

А Барнаульская горэлектросеть объявила розыгрыш призов:

- Сейчас в нашей компании действует акция, которая так и именуется «ЭКОквитанции от БГЭС: Сохрани дерево!»/ Подпишись на электронную квитанцию и получи бонус 1000 рублей». Призовой фонд акции составляет 100 000 рублей. Абоненты компании, которые подпишутся через Личный кабинет на электронные квитанции до 30 июня, будут автоматически зарегистрированы, как участники. В июле мы объявим победителей, - рассказала директор по сбыту электроэнергии организации Марина Сорокина.

Из экономических соображений

Для компаний отказ от привычных квитанций –определенная экономия, но рост цен на бумагу в начале года значительно превысил возможную выгоду.

- Когда цены на бумагу пошли вверх, мы еще держались на запасах, а потом начали закупать эко-бумагу. Она не беленая, но приемлемого качества - печатники отметили, что даже лучше по плотности и дает меньше пыли, что важно для техники, - рассказал генеральный директор «Алтайэнергосбыта» Валерий Нагорнов.

Основной плюс перехода на электронные квитанции в удобстве для людей – квитанции перестанут быть в открытом доступе, где каждый может посмотреть ваши персональные данные (это, кстати, нарушение), кроме того, это позволит сохранить леса от вырубки.

Под контролем

Не стоит опасаться, что вы потеряете контроль над начислениями – у БГЭС или «Алтайэнергосбыта» все данные будут храниться в личном кабинете, а также их можно получать на электронную почту.

В случае со счетами за воду, отопление, вывоз мусора и прочее – их будут присылать на электронную почту.

- Адреса электронной почты жителей будут вноситься в базу данных «ВЦ ЖКХ» на странице лицевого счета в раздел «адреса электронной почты», - говорится в сообщении Системы «Город», которое получила УК «Центральная».

Сейчас во многих дворах и компаниях есть урны для раздельного сбора мусора Фото: ОЛЕКСЮК Иван

На государственном уровне

Между тем, в правительстве работают над отказом от бумажных платежек за жилищно-коммунальные услуги. Минстрой поддержал переход на цифровые квитанции. Но для этого необходимо усовершенствовать ряд нормативных документов – решить вопрос со сбором электронных адресов, рассматривается возможность дублировать квитанцию в мессенджере и предоставлять бумажный носитель только по его письменному запросу плательщика в коммунальную организацию.

Тема стала актуальной в начале апреля. На заседании Комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что в правительстве работают над отказом от бумажных платежек за жилищно-коммунальные услуги. В качестве положительного примера глава Минцифры привел рассылку уведомлений и штрафов через портал Госуслуг, которая помогла в разы увеличить собираемость пошлин и штрафов. Ежедневно портал отправляет более 7 млн уведомлений пользователям.

По большому счету, цифровизация ЖКХ может вызвать затруднения только у старшего поколения или у сельских жителей, где до удаленных территорий не всегда вовремя доходят квитанции – но там, как правило, люди уже давно привыкли оплачивать коммуналку, придя в банк с показаниями счетчиков.

Мнение специалиста

«Отходы целлюлозного производства – бомба замедленного действия»

Эколог, Алексей Грибков:

- Нужно понимать, что отказ лишь от одних квитанций – это капля в море, если смотреть в разрезе общего потребления офисной бумаги. Но для начала, для формирования у людей «зеленого» подхода и это хорошо – мы начинаем уходить от «архаичных» представлений. Что касается сохранения лесов – это лишь вершина айсберга, потому что целлюлозно-бумажная промышленность, - бомба замедленного действия, крупный источник парниковых газов и потребитель промышленной энергии и воды. Взять, к примеру, Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат – с его отходами до сих пор не знают, что делать. Завод проработал 50 лет и за это время накопилось, по разным оценкам, около 6,5млн тонн твердых и жидких отходов, в том числе шлам-лигнина — токсичное вещество, которое образуется при производстве целлюлозы. Поэтому снижение потребления бумаги – это, безусловно, важный шаг.

На заметку

10 привычек, чтобы сделать мир лучше

- Попытайтесь отказаться от пластиковых пакетов - их можно заменить сумками или использовать повторно.

- Иногда отказывайтесь от машины в пользу общественного транспорта или велосипеда. Это поможет сократить выброс в воздух двуокиси серы.

- Загружайте стиральную машину полностью и выключайте воду, когда чистите зубы. Проблем с водой у нас в стране нет – но на ее очистку требуются серьезные мощности.

- Сдавайте отходы на переработку – сейчас во многих дворах и компаниях есть урны для раздельного сбора мусора. А опасные отходы – лампы, батарейки, старые лекарства, термометры, электроника и прочие, оказавшись на свалке, будут загрязнять воздух, почву и подземные воды.

- Используйте термокружки и многоразовые бутылочки. Это поможет сократить количество мусора.

Справка КП

В мире ежегодно используют около 400 млн тонн бумаги в год. Под такие объемы вырубается порядка 100 млн га леса. Это грозит ряду регионов исчезновением лесов, увеличением объема углекислого газа в атмосфере и потерей биоразнообразия. На целлюлозные фабрики приходится 2% общего углеродного следа в мире.