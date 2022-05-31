Куда пойти с ребенком 1 июня 2022 года в Барнауле: программа мероприятий

"Комсомолка" собрала самые интересные события на 1 июня в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Парки, театры и музеи подготовили развлекательную программу мероприятий ко Дню защиты детей. Рассказываем, куда пойти с ребенком 1 июня 2022 года в Барнауле.

На свежем воздухе

С 11 до 14 часов праздник «Детство под созвездием культуры» пройдет в парке семейного отдыха «Солнечный ветер» (проспект Ленина, 152в). Главных виновников торжества ждет более 20 мастер-классов, масса игровых программ, викторины, соревнования и выступление творческих коллективов города, розыгрыш билетов в Барнаульский зоопарк и парк “Солнечный ветер”, викторины от краевой детской библиотеки им. Крупской, ростовые куклы, десятки мастер-классов: от закладки до брелков из бисера и росписи камней, игра по истории Барнаула Построй свой город” и многое другое.

- В концерте примут участие 9 детских коллективов, из них две Школы моды и одна Школа каратэ-до и кабудо «Бусинкан», - рассказывают организаторы.

С 12 часов праздник начнется в парке «Лесная сказка» (улица Энтузиастов, 12). Гостей ждет концерт, игровая программа «Tik Tok Party» и крио-шоу.

- Надеемся, что погода будет на нашей стороне, - добавляет администрация парка.

Театр

Молодежный театр Алтая (проспект Калинина, 2) подготовил очередную премьеру. 1 июня на главной сцене артисты покажут спектакль «Три толстяка» (8+). Его поставил столичный режиссер Павел Пронин.

Создатели постановки постараются поместить действие в фантастическую спортивную площадку-трансформер. Зрители же будут наблюдать сразу за двумя совершенно непохожими, отдельными мирами: богачей и бедняков, «толстяков» и «рабочих».

- Яркие запоминающиеся мелодии и остроумные тексты, в свою очередь, становятся отправной точкой при создании сложной пластической партитуры, за которую отвечает режиссер по пластике из Москвы Софья Гуржиева. Спектакль насыщен и современной хореографией, и элементами физического театра, и даже цирковыми номерами, - рассказывают в министерстве культуры Алтайского края.

Авторы постановки уверяют, что она будет интересна и детям и их родителям. Премьера спектакля состоится 1 июня (11.30), а также 8-го (10.30) и 16 июня (10.30).

Музыкальный театр 1 июня покажет любимую сказку нескольких поколений – «Снежная королева» (0+). Его служители рассказывают, что это одна из самых лучших постановок с 2008 года. Именно тогда зрители впервые увидели спектакль, над которым работал еще Константин Яковлев.

- Феерический спектакль Константина Яковлева интересен и детям, и взрослым благодаря удивительной красоте декораций и костюмов, волшебной музыке и потрясающей игре актеров. А сочувствие публики в нем вызывают как главные герои, так и волшебница Снежная королева. Ведь она так одинока… - говорят в театре.

Спектакль начнется в 11.00.

Театр драмы 1 июня приглашает на гастроли Краснодарского академического театра драмы имени Максима Горького в рамках программы Министерства культуры РФ «Большие гастроли. Межрегиональная программа». В этот день будет показан спектакль «Маскарад» (12+). Мистическая драма в двух действиях.

- Успешный в карточных играх и привыкший к столичным раутам Евгений Арбенин пресытился порочной жизнью высшего общества. К тому же он уже не молод. По совету друга и для личного удобства Арбенин женится, заключает некий «союз с добродетелью» и неожиданно для себя... влюбляется в совсем юную супругу. Вокруг Нины – прекрасной, как ангел, и наивной, как дитя, – сосредоточены все его мысли, вся нежность некогда окаменевшего сердца. Возможна ли чистая непоколебимая любовь среди интриг и обманов разгульной светской жизни? – рассказывают в театре.

Об этом вы узнаете, если придете на спектакль. Начало в 18.30.

Планетарий

Программа барнаульского планетария (проспект Ленина, 19) 1 июня начнется с 11 утра. «Солнечная система» (6+), «Летний звездный хоровод» (6+), «Наблюдаем за Солнцем» (6+), «Невероятные приключения Дракоши» (6+), «Предание о звездах» (12+). Билеты пока еще есть в продаже, но стоит поторопиться. Некоторые программы проходят бесплатно.

Музей

Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая к международному дню защиты детей подготовил интерактивную программу для детей младшего возраста «Занимательный музей». Предварительные коллективные заявки для посетителей принимаются по телефону 50-42-43.

Просто необъемную программу подготовили сотрудники Алтайского краеведческого музея. В этот день гости могут научиться игре на гитаре, поучаствовать в квестах и настольных играх, или сделать куклу своими руками, посетить мастер-класс по росписи дощечек урало-сибирской росписью. А еще можно будет попасть на пешеходную экскурсию «Вдоль по Петропавловской». Она начнется в 11 часов от здания на ул.Ползунова, 39.

С полной программой можно ознакомиться на сайте музея.

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