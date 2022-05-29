«Заигрался, влюбился, поссорился с родителями»: почему пропадают дети в Алтайском крае

В крае в поисках пропавших детей почти всегда принимает участие региональный поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Заигрался с ребятишками после школы и забылся. Влюбился. Поссорился с родителями и убежал. В Алтайском крае в поисках пропавших детей почти всегда принимает участие региональный поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». О том, почему теряются дети и как их ищут, читайте в нашем материале.

Трое ненайденных за историю существования отряда в регионе

Поисковики отряда «ЛизаАлерт» включаются в работу сразу, как только поступает заявка о пропаже ребенка. Однако главное условие – родители или родственники пропавшего должны подать официальное заявление в полицию.

Первый этап работы – сбор информации. По статистике в 98% случаев ребенка находят в самые короткие сроки.

- Очень часто еще в процессе обзвона, когда мы собираем информацию, оператор уже слышит: «Вот он пришел, спасибо большое!», - рассказывает Диана Круглова, исполняющая обязанности регионального представителя поискового отряда «ЛизаАлерт».

В 2% случаев поиски все же затягиваются или ребенок остается не найденным, переходя в разряд без вести пропавших. За историю существования отряда в регионе ненайденных детей трое.

- Прошло уже несколько лет с пропажи двухлетней девочки в селе Усть-Кокса в Республике Алтай. Поиски осложняет природная среда: бурные реки, высокие горы… Также уже несколько лет остается без вести пропавшим мальчик из Камня-на-Оби - вместе с родственниками он поехал на рыбалку и потерялся, поиски осложнила водная среда, - говорит Диана Круглова.

Из последних случаев – пропажа 17-летнего подростка в Барнауле. Его не могут найти уже месяц. Известно, что парня привезли в краевую столицу из Новоалтайска в колледж его родственники. На учебе он появился, а после – исчез и до сих пор его судьба неизвестна.

- Мы никогда не строем предположений, верим в благополучный исход, что ребенок останется жив. Мы не теряем надежды до последнего и продолжаем поиски, - отмечает спикер.

«Оберегаем чувства»

Следующий этап поисков после сбора необходимых сведений – информирование. Волонтеры расклеивают листовки, распространяют информацию в социальных сетях. При этом работать в соцсетях с поиском подростков поисковики стараются очень аккуратно или вовсе обходят их стороной:

- Мы стараемся подростков в соцсети «не запускать». После того, как они находятся, мы пишем на сайте: «Найден и жив». И тогда, бывает, ребенка начинают «давить» в обществе разговорами на тему «как ты потерялся?». Чувство наших заявителей мы максимально стараемся оберегать, в том числе от лишних разговоров, - отмечает Диана Круглова.

Самый распространенный вариант пропажи детей - не вернулся из школы. Однако, чаще всего бывает так, что ребенок просто где-то заигрался и пошел гулять более длинным маршрутом и в нужное время не пришел домой. Поиски заканчиваются быстро, так как часто ребенок сам возвращается.

- Подростки часто уходят из дома из-за каких-то семейных конфликтов, первой любви, каких-то запретов со стороны родителей. В большинстве случаев их находим быстро, но, бывает и такое, что поиски могут длиться неделями, - говорит собеседник.

Игры в «догонялки»

Среди «потеряшек» есть и те, кто сбегает из дома по несколько раз. Их в отряде прозвали «рецидивистами». С одним из таких мальчуганов поисковики периодически «играют в догонялки».

- Есть мальчик 12 лет. Он, правда, очень умный и развитый, но очень часто сбегает из дому, при этом уже научился хорошо прятаться в городе. Бывает, может «угнать» у кого-нибудь во дворе велосипед или самокат. Наши волонтеры очень часто летом передвигаются на электросамокатах, когда проходят поиски. Так вот с этим мальчиком нам нередко приходится «играть в догонялки» на самокатах, чтобы побыстрее доставить его родителям, - рассказывает Диана.

Научите ребенка кричать!

Чтобы «потеряшек» в Алтайском крае становилось меньше, региональный отряд «ЛизаАлерт» проводит профилактическую работу детьми. Поисковики рассказывают, как действовать, если потерялся в определенной местности.

- Мы объясняем детям, что если они потерялись в лесу – нужно ждать на месте, потому что обязательно начнутся поиски и к ним придут на помощь. Если потерялся в городе – нужно попросить о помощи «человека в форме», например, охранника, полицейского. Также можно обратиться к женщине с ребенком. Говорим, что нельзя подходить к незнакомым мужчинам, бабушкам, - отмечает Диана.

Но основная забота и ответственность о безопасности детей лежит, конечно, на родителях. С взрослыми проводят отдельные собрания. Одна из опасностей, которая беспокоит родителей чаще всего – а что, если ребенка попытаются похитить?

- Нужно объяснить ребенку, что в таких случаях он должен громко кричать «я тебя не знаю!», чтобы привлечь внимание. Попробуйте провести опыт - попросите ребенка в людном месте что-то громко рассказать или спеть. Как показывает опыт, многие дети не могут этого сделать. И в этом очень часто виноваты взрослые, которые учат не привлекать к себе внимание, так как окружающие могут подумать что-то дурное, - рассказывает собеседница.

По мнению поисковиков, умение в нужный момент привлечь ребенка к себе внимание, может уберечь его от похищения. Кстати, со слов Дианы Кругловой, раньше к поисковикам очень часто обращались родители с просьбой провести эксперимент – попытаться увезти ребенка, чтобы посмотреть, как он поведет себя в такой ситуации.

- Сейчас такие методы уже давно не используются. Так как в момент, когда ребенку действительно потом будет угрожать опасность, он может снова подумать, что его разыгрывают или проводят эксперимент, вследствие этого могут уйти с незнакомым человеком, - резюмирует Диана Круглова.

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