В заросшее алтайское озеро выпустили 50 тысяч мальков из Адыгеи

Белый амур – главный природный мелиоратор для борьбы с водной растительностью Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края

В селе Шахи Павловского района озеро заросло травой. Чтобы спасти его, в воду выпустили 50 тысяч мальков. Растительность - главная пища рыбы, сообщает минприроды региона.

Эксперты решили бороться с лишней растительностью естественным способом. Для этого 27 мая в водоем выпустили 50 тысяч мальков белого амура, травоядной породы рыб. Масса одного составляет не более 1,5 миллиграмм, а набрать вес эта рыба может до 40 килограммов. Мальков вырастили в рыбопитомнике Республики Адыгея и доставили на Алтай.

– Белый амур – главный природный мелиоратор для борьбы с водной растительностью, который питается только водными растениями и отличается прожорливостью и быстротой роста. За сутки рыба съедает больше корма, чем весит сама. За год она прибавляет в длине до 10 сантиметров. Ее наличие в водоеме способствует его не зарастанию, – объяснил Сергей Дегтярь, начальник отдела водных биологических ресурсов минприроды региона.

Заселение озера мальками белого амура – первый этап зарыбления. На следующей неделе в водоем выпустят еще 50 тысяч мальков сазана. Этот представитель карповых займет свою пищевую нишу и также способствует снижение растительности.

Замминистра природы региона Максим Катернюк подчеркнул, что зарыбление водоема – не решение проблемы. За ним нужно следить постоянно и проводить целый комплекс мероприятий. Например, аэрацию зимой для предотвращения замора рыб.

– К сожалению, в Алтайском крае 90% водоемов являются заморными. Без «хозяина» очень трудно реализовать эти мероприятия. Поэтому мы будем рекомендовать главам Павловского района и Шаховского сельсоветапроработать вопрос по инвестору, чтобы наладить здесь рыбоводный участок, который будет осуществлять охрану и расширит перечень водно-биологических ресурсов, обитающих здесь, – сказал Максим Катернюк.

Добавим, что ранее обратить внимание на водоем местные жители призвали во время прямой линии губернатора 23 ноября 2021 года.

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