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Общество27 мая 2022 7:30

Новые выплаты медикам 2022 в Алтайском крае: кто на них может претендовать

«Комсомолка» рассказывает про новые выплаты медикам 2022 в Алтайском крае
Антонина Лышова
На реализацию этого проекта будет выделено порядка 1,5 млрд рублей на три года

На реализацию этого проекта будет выделено порядка 1,5 млрд рублей на три года

Фото: Олег УКЛАДОВ

На сессии в Алтайском Законодательном Собрании депутаты одобрили законопроект о дополнительной поддержке медиков. Его цель – привлечение и закрепление медицинских работников в регионе. На реализацию этого проекта будет выделено порядка 1,5 млрд рублей на три года. Рассказываем про новые выплаты медикам 2022 в Алтайском крае.

Новую выплату будут получать фельдшеры, которые впервые трудоустроились в медучреждение после получения допуска к профдеятельности. В первый год работы они будут получать дополнительную ежемесячную выплату 6 тысяч рублей, второй – 9 тысяч рублей, третий – 15 тысяч рублей.

Финансовая поддержка по законопроекту предусмотрена и для участковых врачей-терапевтов и врачей-педиатров, которые начнут врачебную карьеру после завершения образования. Первый год они будут получать дополнительно каждый месяц 9 тысяч рублей, второй год – 13,5 тысяч рублей, третий – 22,5 тысяч рублей.

Кроме того, каждый месяц в течение года будут выплачивать 1 тысячу рублей наставникам молодых специалистов. Также предоставят компенсацию расходов на оплату обучения по программе профессиональной переподготовки в области здравоохранения тем медикам, которым она необходима для работы в медорганизации. Сумма компенсации за весь период обучения составляет 50 000 рублей.

Еще одна ежемесячная выплата предусмотрена для медицинских работников межрайонных медучреждений по специальности «акушерство и гинекология», «анестезиология-реаниматология», «хирургия». Им будут платить по 10 тысяч рублей каждый месяц за обслуживание населения в межрайонном округе.

Отметим, что данный законопроект, со слов председателя АКЗС Александра Романенко, уникален тем, что такой законодательный акт еще не был предусмотрен в других регионах страны, кроме Алтайского края.

«На июньской сессии мы примем законопроект во втором чтении, чтобы он заработал уже с этого года. Надеюсь, что система здравоохранения получит новые кадры, а кадровая проблема постепенно начнет решаться», – подчеркнул председатель АКЗС Александр Романенко.

Напомним, ранее мы писали, о том, какие пособия могут получить многодетные семьи для подготовки к школе детей в Алтайском крае. Эти выплаты можно получить вне зависимости от уровня доходов на каждого ребенка, который с 1 сентября будет учиться в школе региона.

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