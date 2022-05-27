Новые выплаты медикам 2022 в Алтайском крае: кто на них может претендовать

На реализацию этого проекта будет выделено порядка 1,5 млрд рублей на три года Фото: Олег УКЛАДОВ

На сессии в Алтайском Законодательном Собрании депутаты одобрили законопроект о дополнительной поддержке медиков. Его цель – привлечение и закрепление медицинских работников в регионе. На реализацию этого проекта будет выделено порядка 1,5 млрд рублей на три года. Рассказываем про новые выплаты медикам 2022 в Алтайском крае.

Новую выплату будут получать фельдшеры, которые впервые трудоустроились в медучреждение после получения допуска к профдеятельности. В первый год работы они будут получать дополнительную ежемесячную выплату 6 тысяч рублей, второй – 9 тысяч рублей, третий – 15 тысяч рублей.

Финансовая поддержка по законопроекту предусмотрена и для участковых врачей-терапевтов и врачей-педиатров, которые начнут врачебную карьеру после завершения образования. Первый год они будут получать дополнительно каждый месяц 9 тысяч рублей, второй год – 13,5 тысяч рублей, третий – 22,5 тысяч рублей.

Кроме того, каждый месяц в течение года будут выплачивать 1 тысячу рублей наставникам молодых специалистов. Также предоставят компенсацию расходов на оплату обучения по программе профессиональной переподготовки в области здравоохранения тем медикам, которым она необходима для работы в медорганизации. Сумма компенсации за весь период обучения составляет 50 000 рублей.

Еще одна ежемесячная выплата предусмотрена для медицинских работников межрайонных медучреждений по специальности «акушерство и гинекология», «анестезиология-реаниматология», «хирургия». Им будут платить по 10 тысяч рублей каждый месяц за обслуживание населения в межрайонном округе.

Отметим, что данный законопроект, со слов председателя АКЗС Александра Романенко, уникален тем, что такой законодательный акт еще не был предусмотрен в других регионах страны, кроме Алтайского края.

«На июньской сессии мы примем законопроект во втором чтении, чтобы он заработал уже с этого года. Надеюсь, что система здравоохранения получит новые кадры, а кадровая проблема постепенно начнет решаться», – подчеркнул председатель АКЗС Александр Романенко.

Напомним, ранее мы писали, о том, какие пособия могут получить многодетные семьи для подготовки к школе детей в Алтайском крае. Эти выплаты можно получить вне зависимости от уровня доходов на каждого ребенка, который с 1 сентября будет учиться в школе региона.

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