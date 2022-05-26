На Алтае назвали фейком сообщения о выплате 5200 рублей на подготовку к школе

В регионе есть другие выплаты для многодетных Фото: Олег УКЛАДОВ

Многие жители Алтайского края увидели в соцсетях сообщения о том, что до 30 мая нужно подавать заявления для получения компенсации 5200 рублей на подготовку детей к школе. В минсоцзащиты назвали эту информацию фейком и рассказали, какие выплаты на самом деле можно получить в регионе.

В распространенном в соцсетях сообщении говорилось о том, что якобы 30 мая заканчивается прием заявлений и документов для назначения ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей. Также была обозначена сумма обещанной выплаты - в 5200 рублей на каждого школьника. Публикация оказалась фекйом, власти опровергли эти данные.

- В социальных сетях распространяется недостоверная информация! Обращайтесь только к проверенным источникам, - подчеркнули в минсцозащиты.

Там добавили, что в Алтайском крае для подготовки к школе детей из многодетных семей предусмотрены несколько пособий:

- единовременная денежная выплата для подготовки к школе первоклассников 7,5 тысяч рублей

- ежегодная денежная выплата для подготовки к школе учащихся 2–11 классов 5 тысяч рублей.

Эти выплаты получают многодетные семьи, проживающие в Алтайском крае, вне зависимости от уровня доходов на каждого ребенка, приступившего с 1 сентября к обучению в школе региона.

Заявление на выплату для подготовки детей к 2022/2023 учебному году можно подавать в электронной форме через портал Госуслуг начиная с 1 июня, когда завершится текущий учебный год и детей переведут в следующий класс.

- Еще раз призываю всех обращаться за достоверной информацией о мерах социальной поддержки только к официальным, проверенным источникам, - заявила во временя интернет-форума Наталья Оськина, министр соцзащиты региона.

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