На нескольких участках дорог Барнаула изменят схему движения для борьбы с пробками

Изменения начнут действовать с понедельника, 30 мая Фото: Олег УКЛАДОВ

В районе Нового рынка в Барнауле в тестовом режиме изменят движение на нескольких участках дорог, сообщает мэрия.

В тестовом режиме изменят схему движения на следующих участках:

— на пересечении проспекта Калинина и улицы Пионеров при движении от улицы Профинтерна изменят направление движения из крайней левой полосы. Движение будет разрешено только прямо.

— на пересечении улицы Северо-Западной и проспекта Калинина при движении от проспекта Ленина изменят направление движения по полосам. По улицы Северо-Западной из крайней правой полосы движение будет разрешено только направо, из крайней левой – по всем направлениям.

— на пересечении проспекта Ленина с улицей Северо-Западной при движении со стороны улицы Аносова движение организуют так: правая полоса – направо, средняя полоса – прямо и направо, левая полоса – прямо.

— на улице Пионеров (в районе пересечения с проспектом Калинина при движении от проспекта Ленина) разрешат поворот налево с двух полос. Движение организуют так: правая полоса – направо, прямо и налево, левая полоса – только налево.

— на улице Профинтерна, в районе пересечения с проспектом Калинина при движении от проспекта Комсомольского разрешат поворот направо с двух полос. Движение организуют так: правая полоса – только направо; левая полоса – направо, прямо, налево.

— на улице Матросова в районе пересечения с проспектом Ленина изменят направление движения по полосам. Движение налево разрешат из крайней левой и средней полос, из крайней правой полосы - движение только направо.

Изменения начнут действовать с понедельника, 30 мая.

Ранее на проспекте Ленина дополнительно обустроили выделенные полосы для общественного транспорта:

— в крайней правой полосе на четной стороне проспекта Ленина от улицы Матросова до улицы Аносова;

— в крайней левой полосе по нечетной стороне проспекта Ленина, от дома №147в по проспекту Ленина до улицы Аносова.

Добавим, что жители Барнаула могут направлять свои предложения и замечания на почту most_barnaul@mail.ru.

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