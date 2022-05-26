Антимонопольная служба возбудила дело против Сибирской генерирующей компании из-за манипуляций с ценами

СГК занимает в Сибири доминирующее положение, а также входит в одну группу с крупнейшим поставщиком топлива Фото: Олег УКЛАДОВ

Федеральная антимонопольная служба возбудило дело против Сибирской генерирующей компании. СГК подозревается в манипулировании ценами на оптовом рынке электроэнергии на Алтае и ряде других регионов, сообщает пресс-служба ведомства.

- В период январь-март 2022 года СГК подавала ценовые заявки, значение которых превышает цену, установленную на этом товарном рынке ранее для аналогичных часов предшествующих суток, предыдущей недели, месяца и квартала, - пишет ФАС.

Антимонопольщики нашли признаки завышения ценовых заявок и манипулирования цен на оптовом рынке, потребителями которого являются, в основном, предприятия. Речь идет о второй ценовой зоне, в которую входят два Алтая, Кузбасс, Красноярская, Новосибирская области и ряд других регионов.

СГК занимает здесь доминирующее положение, а также входит в одну группу с крупнейшим поставщиком топлива (АО «СУЭК»). Это позволяет ей оказывать существенное влияние на цены.

ФАС подозревает организацию в нарушении закона о защите конкуренции (пункт 11 части 1 статьи 10). Также ведомство сообщает, что ранее было завершено рассмотрение аналогичного дела в отношении другой компании. Там, в результате нарушений была выявлена дополнительная финнагрузка на предприятия в размере 66,8 млн рублей в месяц.