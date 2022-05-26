Почему и насколько подорожали льготные проездные в Алтайском крае

Проездной билет дает право льготного проезда на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае подорожали льготные проездные билеты на городском транспорте. Теперь вместо 330 рублей они будут стоить 360 рублей.

В краевом министерстве социальной защиты объяснили, что цены пришлось поднять из-за роста горюче-смазочных материалов и ремонта транспорта. При этом в ведомстве отметили, что стоимость льготных проездных не менялась с 2019 года, хотя цены на обычные билеты росли.

– За эти три года полная стоимость обычного билета в среднем по краю увеличилась на 21%. В Барнауле и того более - на 30%, – сообщили в министерстве. – В ближайшее время, чтобы сохранить возможность пользоваться общественным транспортом, будет принято решение поднять цены на льготные проездные.

В Минсозащиты «КП» пояснили, что право на льготный проезд имеют ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица, инвалиды, ветераны боевых действий, а также другие федеральные льготники.

Купить проездной по льготной цене в регионе могут более 470 тысяч человек, однако по факту пользуются этой возможностью меньше 60 тысяч жителей.

– Проездной билет дает право льготного проезда на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам. При этом количество поездок, совершённых гражданином с использованием проездного билета, значения не имеет, – уточнили в ведомстве.

Проездные на июль по новым ценам должны появиться в продаже уже с середины июня.

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