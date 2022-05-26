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Общество26 мая 2022 4:00

Почему и насколько подорожали льготные проездные в Алтайском крае

На Алтае впервые с 2019 года подорожали проездные билеты для льготников
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
Проездной билет дает право льготного проезда на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам

Проездной билет дает право льготного проезда на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае подорожали льготные проездные билеты на городском транспорте. Теперь вместо 330 рублей они будут стоить 360 рублей.

В краевом министерстве социальной защиты объяснили, что цены пришлось поднять из-за роста горюче-смазочных материалов и ремонта транспорта. При этом в ведомстве отметили, что стоимость льготных проездных не менялась с 2019 года, хотя цены на обычные билеты росли.

– За эти три года полная стоимость обычного билета в среднем по краю увеличилась на 21%. В Барнауле и того более - на 30%, – сообщили в министерстве. – В ближайшее время, чтобы сохранить возможность пользоваться общественным транспортом, будет принято решение поднять цены на льготные проездные.

В Минсозащиты «КП» пояснили, что право на льготный проезд имеют ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица, инвалиды, ветераны боевых действий, а также другие федеральные льготники.

Купить проездной по льготной цене в регионе могут более 470 тысяч человек, однако по факту пользуются этой возможностью меньше 60 тысяч жителей.

– Проездной билет дает право льготного проезда на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам. При этом количество поездок, совершённых гражданином с использованием проездного билета, значения не имеет, – уточнили в ведомстве.

Проездные на июль по новым ценам должны появиться в продаже уже с середины июня.

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