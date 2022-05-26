Сквозь чащобу к «Гробу». На Алтае прошел необычный пленэр

Каменный "гроб". Фото: Любовь Норгелене

В тайге Салаирского кряжа на Алтае прошел первый Российский межрегиональный походный пленэр имени Виктора Александровича Зотеева. Известный на Алтае художник и фронтовик Зотеев много путешествовал, среди его любимых мест были и труднодоступные живописные места Салаира.

Идея события принадлежит Владимиру Савченко, известному российскому фотографу.

Любовь Норгелене и Владимир Савченко. Фото: Олег Попов

- В своё время Савченко делал съёмку картин живописца Зотеева. Мечта о гранте на этот проект рухнула, но энтузиасты собрались, а Владимир приехал аж из Краснодара, разумеется, на свои кровные, - рассказывает искусствовед Любовь Норгелене.

На берегу реки Чумыш на прошлой неделе собрались художники, фотографы, экологи. Гостями пленэра также стали местные жители.

- Мы были приятно удивлены таким резонансом, - говорит Владимир Савченко, - приехали казаки из Чарыша с инструментами, гуслями, другие народные артисты, получилось живое веселое органичное событие.

В программу пленэра входили бесплатные мастер-классы по теории и практике фотографии, рисунка, живописи, экологии и туризма.

Участники пленэра. Фото: Олег Попов

- Проживали в палатках, пищу готовили на костре. Все было восхитительно и радостно, - делится эмоциями искусствовед Любовь Норгелене. - Мы сплавлялись по реке, исходили окрестности, пробились сквозь чащобу к легендарному месту, которое сельчане называют «Гроб». Огромный камень, действительно напоминающий гроб, стоит на берегу реки.

Участники рисовали скалы, поражающие формой и монументальностью, фотографировали. И еще водили хороводы и пели у костра под звездами, которые в заповедных местах особенно яркие и пронзительные как маяки.

Участники пленэра. Фото: Любовь Норгелене

- Хочется поблагодарить за помощь организацию «Казачья молодёжь Алтайского края», Союз художников Алтайского края, сотрудников национального парка «Салаир» местного художника Виктора Вершинина, других жителей Ельцовского района, - отметил Владимир Савченко. - По словам незаурядного фотографа всем участникам действа так оно понравилось, что договорились постараться провести пленэр и на следующее лето.

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