Экс-прокурор Алтайского края призвал к ответу сотрудника Генпрокуратуры за оскорбление во время суда по «Кучуксульфату»

Юрий Параскун. Кадр сюжета телеканала "Толк"

Бывший прокурор Алтайского края Юрий Параскун (возглавлял ведомство с 1991 по 2004 годы) ответил на высказывание сотрудника Генпрокуратуры РФ, который на слушаниях по делу «Кучуксульфата» назвал проверявших законность приватизации предприятия прокуроров и госслужащих негодяями.

Сейчас дело рассматривает Арбитражный суд Алтайского края. Сторона ответчиков (акционеры предприятия) просила приобщить к делу показания Параскуна и его коллег, говорящих о факте проведения проверок приватизации в 90е годы и отсутствии нарушений при приватизации Кучукского сульфатного завода.

Напомним, Генпрокуратура РФ обратилась с иском об истребовании полного пакета акций предприятия на основании того, что приватизация была проведена с нарушением закона. Если говорить простыми словами, краевые власти не имели права передавать имущество в частную собственность без разрешения федеральных властей. В ответ на доводы о пропуске сроков исковой давности, которые составляют 3 года, ведомство настаивает, что о нарушениях стало известно только сейчас, соответственно, этот срок не пропущен.

Генпрокуратура РФ обратилась с иском об истребовании полного пакета акций предприятия Фото: из архива компании

По сути, показания Параскуна опровергают нынешнюю позицию генпрокуратуры о пропуске срока исковой давности. Возможно, поэтому представители возражают против допроса экс-прокурора в суде и приобщения его нотариально заверенных показаний.

- Главная претензия прокуратуры выражается против приобщения протоколов допросов, совершенных нотариусами в адрес пяти лиц – это три сотрудника органов прокуратуры, два сотрудника госкомитета. Мы свою позицию высказали - совершать эти действия нотариус не имел права, доказательства получены с нарушением. Господа адвокаты пытаются вести речь о том, что обстоятельства (изложенные в документах – прим. авт.) не требуют доказывания, то есть выставить как факт те лживые сведения, которые представлены негодяями в качестве своих пояснений. Мы ставим их под сомнение, - заявил прокурор Маруценко.

Честь мундира

В итоге судью попросили сделать замечание сотруднику Генпрокуратуры за некорректное поведение. А вскоре по этому поводу высказался и сам Юрий Параскун. Он через СМИ обратился к прокурору и предложил самостоятельно доложить о своем поведении начальству.

- Честь дороже жизни и сильнее смерти. Родители господина Маруценко или его наставники допустили либо просчет в его воспитании, либо увещевания упали на дурную почву. Он не только

оскорбил нас, он унизил честь прокурорского работника. Я позволю себе к нему обратиться. Если вы мужчина, если вы прокурорский работник, если вы полковник – доложите руководству о своем недостойном поведении на Алтае, потому что мы этого так не оставим, - сказал Параскун.

Процесс

По словам экс-прокурора края, в девяностые годы ему приходилось сталкиваться с разными нарушениями по приватизации, один из них касался общежития Новоалтайского ремонтного завода.

- Его приватизировали и тут же продали в частные руки. При этом там проживали около 200 человек. Администрация вызвала наряды милиции и представителей частной охраны, чтобы выбросить их на улицу, а это было в декабре. Сотрудники прокуратуры чуть ли не в рукопашную стояли у дверей, не допустили этого произвола. А потом все было возвращено на круги своя. Закон восторжествовал, что, к сожалению, особенно в те времена, не всегда получалось, - рассказал Юрий Федорович.

Однако, что касается «Кучуксульфата», по словам Параскуна, таких нарушений не было.

- Проверки приводились в девяностые годы в каждом районе, но в числе нарушителей «Кучуксульфат» никогда не был. Отработав три года прокурором Астраханской области и l3 лет прокурором Алтайского края, ознакомившись с исковым заявлением Генеральной прокуратуры, я удивлен, что истец говорит о незаконности событий, которые были 30 лет назад. Удивлен давлением на нынешнее руководство предприятия с целью отчуждения завода. Учитывая все обстоятельства, можно сделать вывод, что кто-то хочет заполучить лакомый кусок на территории Алтайского края через административный ресурс, - сказал экс-прокурор края.

Судебная практика

Многие опасаются, что дело «Кучуксульфата», если суд встанет на сторону прокуратуры, может сформировать по стране судебную практику деприватизации.

- Институт собственности находится под большой угрозой. Если произойдет деприватизация «Кучуксульфата» - всем в стране стоит задуматься, насколько их позиции крепки, - сказал после последнего заседания адвокат Максим Мерещак, который представляет в суде интересы двух акционеров.

Ближайшее рассмотрение дела в арбитражном суде назначено на 15 марта. До этого времени участники должны заявить все ходатайства и ознакомить с ними других участников процесса.

Справка КП

Юрий Фёдорович Параскун родился в 1948 году в Барнауле. В 1988 году занял кресло прокурора Астраханского области, а с 1991 года по 2004 год - прокурора Алтайского края. Имеет множество благодарностей и наград: за безупречную службу, хорошую работу. Был награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры», знаком отличия «За верность закону», орденом преподобного Сергия Радонежского.