Дневник курильщика: «Как я бросала курить после семи лет никотиновой зависимости»

На протяжении месяца девушка будет наблюдаться у врача Фото: Олег УКЛАДОВ

«Комсомольская правда»-Барнаул» совместно с Диагностическим центром Алтайского края решила запустить проект «Испытано на себе». На протяжении месяца корреспондент ведущего издания будет наблюдаться у врача после отказа от никотина и следить, как организм обновляется и живет новой жизнью. Публикуем первую часть дневника курильщика – исповеди девушки, которая курила на протяжении семи лет.

Перед смертью не надышишься

- Семь лет назад, будучи студентом, я выкурила свою первую сигарету. Не как в детстве, когда едва сделал две затяжки и побледнел, а целую… До сих пор помню, как тошнило и косились ноги. Сейчас мне 27 лет, пачка сигарет со временем была заменена на пачку стиков. Упаковки и форма никотина разная – вред один. Пора бросать!

Не сказала бы, что я не пыталась уже это делать. Попыток было много, но до сих пор ни одна не увенчалась успехом: два дня не покурю и опять берусь за старое. Почему? Оправдания были разные – «Да брошу потом», «Сейчас сложный период», «Помогает думать» и так далее. На самом деле, этот сложный период – каждый божий день, особенно сейчас, когда после новостей пульс подпрыгивает до сотки. Причина безрезультатного избавления одна и очень простая – мой организм, который я сама же лично приучила дружить с сигаретами или стиками.

Честно, я не знаю, получится ли все на этот раз. Без срыва не обошлось и в первый день – один стик в обед и один чуть позже, хотя в день я обычно выкуриваю по 8-10 штук. Буквально каждый час рабочего времени хотелось подорваться, схватить куртку и рвануть на улицу, я даже смеялась с того, насколько я слабовольная, и причитала: «Ну, перед смертью не надышишься».

На самом деле немного страшно. Организм, как Голлум из «Властелина колец», просит «мою прелесть», а ты чувствуешь себя его заложником. Но надо как-то пытаться выбраться из этой паутины. Либо я его, либо он меня… рано или поздно.

Новая жизнь

Начинать новую жизнь принято с понедельника. Вот и я с гордостью сообщаю – с 28.02.2022 я всё, завязываю! Нервишки, конечно, понемногу расшатываются, на выходе из дома едва не забыла систему для нагревания табака (на самом деле, я сначала не хотела её брать), но потом мой внутренний Голум воззвал и пришлось за ней вернуться. Заверила себя на два раза, что это для внутреннего спокойствия, а не для того, чтобы сорваться. Но кого я обманываю…

Чтобы посмотреть, что будет происходить с моим организмом во время мучительного месяца отказа от никотина, я записалась в Диагностический центр Алтайского края. Там меня прикрепили к терапевту, который будет мне назначать исследования и фиксировать улучшения.. или ухудшения. Как пойдет.

Осмотр терапевта занял около 40 минут. Честно признаться, я и не вспомню, когда так надолго задерживалась у врача. По традиции, мне измерили давление и сатурацию, пощупали лимфоузлы, послушали, нет ли в легких хрипов, и замерили пульс. Наконец, все мои болячки, накопленные с младенчества, зафиксировали в специальной программе и выписали ряд исследований – анализ крови, ЭКГ, рентгенографию, исследование функции внешнего дыхания и так далее, чтобы выяснить, как эта семилетняя дымовая завеса отразилась на моих легких и других органах.

К слову, первичный осмотр показал, что никаких хрипов в легких у меня нет. Даже во времена простуды у меня редко дело доходит до кашля. Но так ли чисты легкие, как мне кажется? Выясним на следующей неделе…