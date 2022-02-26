Серохвостов и Халили на Олимпиаде в Пекине стащили два пакета с презервативами

Даниил Серохвостов - гость "Голоса биатлона". Скриншот видео подкаста

Члены сборной России по биатлону Даниил Серохвостов и Карим Халили стащили на Олимпиаде в Пекине два пакета с презервативами.

Вообще, распространение среди спортсменов барьерных средств контрацепции практикуется организаторами Олимпиад давно. И период пандемии, когда контакты между атлетами и так должны быть жестко ограничены, не стал исключением. По некоторым данным, в Пекине каждый спортсмен получал на руки по пять презервативов, но наш земляк Даниил Серохвостов вместе со своим приятелем Каримом Халили, удивили товарищей по команде – они стащили два пакета с изделием №2.

- Они просто очень самоуверенные, - сквозь слезы смеха рассказывает в подкасте «Голоса биатлона» Кристина Резцова.

- Там же, кстати, размер был King size, - отвечает комментатор Дмитрий Губерниев.

- По-моему дело вообще не в размере, - продолжает биатлонистка. – Заходишь в номер к этим двум ребятишкам из детского сада, а у них на сушилке для обуви висят эти презервативы с кока-колой.

- Было нечего делать, и мы решили взболтать колу с «Ментосом», а чтобы ничего не разлилось, мы сверху на бутылку надели презервативы, - поясняет сам Серохвостов. – Безопасность же. Но мы даже не снимали видео.

Во время беседы журналистов к ним присоединился лыжник Александр Большунов. В Пекине он завоевал пять медалей.

- Вот у нас здесь Даниил Серохвостов, он выступил чуть похуже чем ты, - шутит Дмитрий Занин.

- А можно потрогать? – говорит Даниил и робко тянется пальцем к золотой медали Большунова. – Может, у меня тоже будут такие.

Даниил Серохвостов и Александр Большунов. Скриншот видео подкаста

- Саш, а панда Дунь Дунь у тебя есть? – продолжает Занин.

- Конечно! Пять штук. Они все со мной в багаже. А куда я их дену? Это же память, - серьезно отвечает лыжник.

- Ну как куда? Подарил бы Серохвостову, - парирует Губерниев.

- Да он каждый день в магазине (сувенирном. – прим.ред.) ошивался. Охотился за этими Дунь Дунями. У него их там штук 22 должно быть, - смеется Большунов.

- Серохвостов, он пока еще юный. Он только через четыре года всех победит, - продолжает комментатор. – Саша, что ему надо сделать, чтобы собрать такой иконостас (медалей. – прим.ред.)?

- Мне кажется, ему можно и побольше собрать, - говорит Большунов. – В биатлоне же шесть гонок.

- Дань, ладно, вернемся к Олимпиаде. Почему не получилось? В чем проблема? Мороз или что? Тренеры сказали, что не адаптировался до конца, – продолжает Губерниев.

- Да нет, вроде адаптировался. Чувствовал себя нормально. Просто промахов много было. Ветер помешал, - говорит Серохвостов.

Кстати в итоге оказалось, что одного Бин Дунь Дуня заринский биатлонист все же успел урвать буквально в предпоследний день Олимпиады. Как оказалось, в Китае дефицит талисманов – его раскупили сами местные жители.

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