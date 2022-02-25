Синоптики рассказали о погоде в Алтайском крае в последние выходные зимы

Днем будет до +2 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни в Алтайском крае немного похолодает, однако вскоре столбики термометров вновь поднимутся вверх. О том, какой именно будет погода, в разговоре с «Комсомольской правдой – Барнаул» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

В ночь на 26 февраля и в первой половине субботы на большей части Алтайского края пройдет снегопад. Он связан с прохождением холодного фронта северного циклона. В отдельных районах региона усилится ветер, возможны метели. Во второй половине дня осадков не ожидают.

– В следующие дни Алтайский край будет находиться под влиянием антициклона. Установится спокойна погода, будет преимущественно без осадков, – отметила синоптик.

Ночью в регионе ожидается -11…-20 градусов, днем -2…-7 градусов, до +2 градусов в предгорьях.

Подробный прогноз погоды в Алтайском крае

Суббота, 26 февраля

Ночью в регионе ожидается -3…-8 градусов, по востоку до -14 градусов. Снег, по югу сильный снег, местами метели, в южных районах налипание мокрого снега. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем в крае столбики термометров покажут 0…-5 градусов. В отдельных районах небольшой снег, метели. Утром в южных районах налипание мокрого снега. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Воскресенье, 27 февраля

Ночью в регионе ожидается -12…-17 градусов, местами до -23 градусов. По востоку небольшой снег. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Днем в крае столбики термометров покажут -2…-7 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.