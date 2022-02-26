Огромный жираф в Барнауле - промо телеканала ТНТ к выходу нового сезона шоу «Звёзды в Африке»

Промо телеканала ТНТ к выходу нового сезона шоу «Звёзды в Африке» Фото: из архива компании

Вчера в крупнейших барнаульских пабликах появилась новость о жирафе, который располагается у букв БАРНАУЛ в Нагорном парке города. Многие не понимали, что происходит. Но сегодня стало ясно, что шестиметровый жираф - промо к выходу нового сезона шоу «Звёзды в Африке», которое стартует уже в это воскресенье.

В воскресенье в 19:00 в эфир телеканала ТНТ вернётся экстремально-приключенческое шоу «Звёзды в Африке», которое проверит знаменитостей на прочность, выявит их фобии и заставит бороться с постоянным чувством голода. Участников в ЮАР встретят ведущие Михаил Галустян и Ольга Бузова.

Первый сезон стал хитом эфира и одной из самых популярных телепрограмм по итогам года – за финальным эпизодом «Звёзд в Африке» следили 15,3% аудитории. В этом сезоне «Звёзды в Африке» вернутся в эфир с новыми выпусками, новыми испытаниями и новыми знаменитостями.

Не пропустите премьеру нового сезона в это воскресенье в 19:00 на ТНТ!