Алтайкрайстат представил портрет типичного мужчины

Мужчин в крае традиционно меньше, чем женщин — 46,2% Фото: Влад КОМЯКОВ

Алтайкрайстат ко Дню защитника отечества составил портрет типичного мужчины, проживающего на территории региона. Кстати, мужчин в крае традиционно меньше, чем женщин — 46,2%. Это чуть более 1 млн человек, пишет ведомство.

- Численность мужчин в Алтайском крае на 1 января 2021 года составляла 1059,8 тысячи человек (46,2% в общей численности населения края). Из них 594,8 тысячи мужчин (56,1%) проживали в городской местности, 465,0 тысячи (43,9%) – в сельской местности, - рассказали составители статистики.

Средний возраст мужчины — 38 лет (а вот средний возраст женщин — 43 года, и это говорит о том, что живут наши мужчины меньше)

- В 2020 году ожидаемая продолжительность жизни (число лет) при рождении для мужчин составила 65,18 года, для женщин – 75,16 года, - говорят в крайстате.

В соседней Республике Алтай складывается несколько иная картина типичного жителя. Основная часть мужчин проживает в сельской местности, а средний возраст мужчин — чуть меньше 33 лет (средний возраст женщин 36 лет).

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2020 году для мужчин составит 63 года, для женщин – почти 75 лет.