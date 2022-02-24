На Алтае судебные приставы за год собрали долгов на 9 млрд рублей

Приоритетными направлениями для УФССП остаются долги по алиментам, зарплаты и предоставление жилья детям-сиротам Фото: Олег УКЛАДОВ

Судебные приставы Алтайского края подвели итоги работы в 2021 году. Им удалось взыскать с должников больше девяти миллиардов рублей и внедрить ряд ключевых поправок в законодательство.

Одно из наиболее значимых решений, принятое в 2021 году стало внесение изменений в статью 446 Гражданского процессуального кодекса РФ о ФЗ «Об исполнительном производстве». Согласно этому документу, отныне должник может обратиться в отдел судебных приставов с заявлением о сохранении заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума. Для жителей Алтайского края, где одни из самых маленьких зарплат в стране, а вместе с тем огромная закредитованность, это актуальное изменение.

В целом же результатом работы судебных приставов в Алтайском крае стало возбуждение более 1 млн 098 тысяч исполнительных производств. К сравнению, в 2020-м было на 101 тысячу меньше. При этом взыскано на 902 млн рублей больше – 9 млрд 220 млн рублей.

- Приоритетными направлениями для нас остаются долги по алиментам, зарплаты и предоставление жилья детям-сиротам, - говорит главный судебный пристав Алтайского края Дмитрий Лабутин.

Так на начало текущего года в производстве оставалось более 31 тысячи исполнительных листов по алиментным платежам. Всего же на содержание детей в 2021 году удалось взыскать с нерадивых родителей почти 577,5 млн рублей (в 2020-м было свыше 418 млн рублей).

Работа с «выбиваем» долгов по заработной плате также демонстрирует положительную динамику - количество исполнительных производств сократилось.

- Одновременно с этим мы добились увеличения взысканной суммы. Она превысила 165 млн рублей, - добавляет Лабутин.

Как было сказано ранее, на особом контроле стоят вопросы предоставления жилья детям-сиротам. В рамках принудительного исполнения обязательств государства удалось обеспечить квартирами 348 выпускников детдомов из Барнаула, Бийска, Рубцовска, Ярового, Славгорода, Камня-на-Оби и Алейска.

Помимо этого, в обязанности службы судебных приставов также входит контроль за деятельностью коллекторских служб. Официально на территории Алтайского края зарегистрировано четыре организации. Лицензии ими были получены непосредственно в ФССП. Все они должны действовать в рамках правового поля. Однако нарушения все же встречаются. Если должнику кажется, что он слишком часто получает звонки с напоминаниями и предупреждениями, либо же это происходит в нерабочее время, то он вправе обращаться с жалобами в надзорный орган, то есть к приставам.

- Мы рассматриваем эти заявления и проводим административное расследование, в ходе которого устанавливаем, действительно ли соблюдались условия законодательства или нет. По итогам прошлого года было 65 административных материалов. Нарушители платили штраф. В общей сложности вышло больше 2 млн 160 тысяч рублей. Задолженность погашена на 100%, - говорит Дмитрий Лабутин.

Также в обязанности судебных приставов входит контроль за обеспечением безопасности в зданиях судов и выдворение за пределы Российской Федерации граждан по решению этих самых судов. За прошлый год набралось почти три десятка человек.

- Основное нарушение – они нелегально находятся на территории нашей страны, - уточняет главный пристав Алтайского края. – Раньше было больше нарушителей, поскольку поток трудовых мигрантов был больше. За прошлый год их число уменьшилось, но факты незаконного пребывания все же выявляются.

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