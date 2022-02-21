Должники по алиментам из Алтайского края заплатили более 577 млн рублей

Еще 290 должников смогли найти себе работу, чтобы платить алименты Фото: Анна СЕМИНА

Административные и уголовные дела, запрет на выезд и арест имущества – все это остается действенными методами борьбы с неплательщиками алиментов из Алтайского края. О том, сколько за прошедший год удалось взыскать с них, 21 февраля на пресс-конференции рассказал главный судебный пристав региона Дмитрий Лабутин.

Помощь в трудоустройстве

- На общем фоне сокращения исполнительных производств алиментного характера, которые нам предъявляются, мы добились сокращения остатков этих производств по итогам года. На сегодняшний день в работе остается 33 181 исполнительное производство. Общая сумма, которую судебные приставы взыскали в 2021 году на содержание детей превысила 577 млн рублей. Если сравнивать с аналогичным периодом 2020 года, то тогда было взыскано 418 млн рублей. Налицо положительная динамика, - говорит Дмитрий Лабутин.

При этом по его словам, за минувший год принципиальных изменений в социальном портрете алиментщика не произошло. По-прежнем, основная часть должников - мужчины.

За 2021 год приставы привлекли к административной ответственности 2448 должников по алиментам по статье 5.35.1 КоАП (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Из них 1997 родителей так и не приступили к своим прямым обязанностям. Как следствие, в отношении них были возбуждены уголовные дела.

Каждый из них уклоняется от уплаты по каким-то своим личным мотивам. Но также нередко встречаются случаи, когда отцы или матери не могут найти работу. В этом плане тоже бывают разные причины: недостаточная квалификация или отсутствие профессионального образования. Именно для тех, кто готов меняться, существует проект, который совместно реализуется с ОНФ, уполномоченным по правам ребенка в Алтайском крае и с управлением по труду и занятости населения.

- Программа касается трудоустройства граждан, имеющих задолженность по алиментным платежам. За 2021 год мы смогли трудоустроить 290 человек. Как результат – они начали регулярно оплачивать задолженность по алиментам. Этот проект очень важен и актуален для наших взыскателей – детей, - подчеркивает Лабутин. – Когда мы только начали работать в данном направлении, то поняли, что одна из главных проблем заключается в нехватке информации и возможностей. Допустим, человек потерял работу, попал в трудную жизненную ситуацию. Он нуждается в оперативном предоставлении информации о том, где есть работа, согласно его специальности. Или другая ситуация: он хочет трудоустроиться, но у него нет специальности или он не понимает, что надо сделать для того, чтобы переобучиться.

Для того чтобы получить работу, необходимо попасть на личную консультацию к специалисту центра занятости (г. Барнаул, ул. Профинтерна, 50). Он проводит индивидуальную беседу с каждым должником, рассказывает о имеющихся вакансиях как на территории Алтайского края, так и за его пределами, а также возможностях переобучения.

От себя не убежишь

Помимо этого, даже несмотря на ограничения на передвижение, которые действуют вот уже не первый год, такая мера воздействия на должника, как запрет на выезд за пределы Российской Федерации остается одной из самых действенных. Так в 2021-м те граждане, которых остановили сотрудники погранслужбы, заплатили более 571 млн рублей, из которых 10 миллионов – это как раз долги по алиментам.

- Всего были ограничены в праве на выезд 198 тысяч человек. Если сравнивать с 2020-м годом, то тогда было 150 тысяч. Из этого числа 19 тысяч граждан как раз имели долги по алиментам, - уточняет главный судебный пристав Алтайского края. - Так что эта мера продолжает действовать. Люди продолжают выезжать за пределы Российской Федерации, и они хотят пользоваться своим правом на передвижение, но при этом иногда забывая об обязательствах.

В розыске на конец года находились более тысячи должников. А в целом по результатам работы приставов в 2021-м безвестно отсутствующими были признаны восемь человек. К сравнению, в 2020-м – шесть. Схема работы с данной категорией проста: взыскатели обращаются в суд за признанием таких людей пропавшими без вести, их документы аннулируются, а детям назначаются ежемесячные пособия по потере кормильца. Кстати, встречаются и такие случаи, когда документы признаются недействительными и тогда должники, наконец-то, появляются. Исход всегда один – раз они живы и здоровы, их обязуют платить алименты.

Кстати, есть в Алтайском крае и дела иного порядка, когда не родители должны детям, а дети родителям. Но, по словам Дмитрия Лабутина, это единичные случаи.

- Это редкие случаи, но они есть. Где-то человек физически не в состоянии содержать своего родителя, к примеру, имеет инвалидность, некоторые ведут асоциальный образ жизни, - говорит Дмитрий Лабутин. – Надо понимать, что административная и уголовная ответственность равна для всех: и когда родитель уклоняется от уплаты алиментов и когда ребенок уклоняется от содержания своего родителя.

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По данным профильного ведомства, за 2020 год судебные приставы взыскали на содержание детей 463 миллиона рублей. Статистика показывает, что за последние годы сотрудникам управления удается снизить остаток исполнительных производств и уменьшить сумму задолженностей (подробнее)