Театральные студии Барнаула: куда пойти заниматься детям и взрослым

В театральных студиях можно начать заниматься в любом возрасте
Фото: Олег УКЛАДОВ
Исполнить давнюю мечту о сцене, найти новое хобби и раскрыть в себе спящие таланты можно в театральных студиях Барнаула. В краевой столице освоить актерское мастерство может любой – от детсадовца до пенсионера. Какие театральные студии для взрослых и детей работают в городе и как в них попасть – в материале «КП».
ТЕАТРАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
Крепостной театр
Адрес: Кирова, 51а
Возраст: дети – 4 до 16 лет, взрослые – от 16 лет
Телефон: +7 (923) 569-14-89
«Крепостной театр» - это любительский театр, где актером может стать любой желающий. Для детей и взрослых здесь проводят курсы актерского мастерства, уроки вокала, занятия по гриму, тренинги и мастер-классы для развития творческой личности. Регулярно в студии ставят новые спектакли и показывают их на широкую публику.
Театральная мастерская «Homo Artisticus»
Адрес: пр. Социалистический, 68а
Возраст: 14+
Телефон: +7 (983) 181-87-82
Хоть народный коллектив «Homo Artisticus» работает на базе Алтайского государственного университета, заниматься там могут все желающие старше 14 лет, а не только студенты. Преподаватели мастерской – квалифицированные специалисты в области театрального искусства. В студии обучают актерскому мастерству, сценречи, сцендвижению. Коллектив театра участвует в конкурсах и фестивалях краевого и всероссийского уровня. Занятия проводятся бесплатно.
Метаморфозы
Адрес: ул. Балтийская, 103
Возраст: детские группы 4+, взрослые 18+
Телефон: +7 (913) 258-10-80
В программе студии - техника речи, ораторское мастерство, актерское мастерство, тренинги по пластике. Преподаватели сравнивают занятия с арт-терапией, где через актерское мастерство можно научиться слышать себя, научиться общаться с этим миром, проработать свою эмоциональность и стать более раскрепощенным.
Ирбис
Адрес: Интернациональная ул., 116
Возраст: 4+
Телефон: +7 (385) 259 04 02
В театральной студии рассказывают, что у них ребенок научится чувствовать и сопереживать другим и лучше понимать себя. Занятия ведутся по направления: актерское мастерство, сценическое движение, сценическая речь, вокал.
Театральный центр ЧУДИКIDS
Адрес: ул. Короленко, 104, ул. Власихинская, 166
Возраст: с 4 до 12 лет
Телефон: +7 (913) 210-88-71
В театральном центре ребенок может получить всестороннее развитие: проработать речь, освоить хореографию и вокал, искусство грима и, конечно, актерское мастерство. Занятия проводят по разным возрастным группам.
СТОИМОСТЬ И НАБОР
Стоимость занятий в театральных студиях варьируется от 2000 до 6000 рублей за месяц. В некоторых из них оплата идет ежемесячно, в других оплачивается определённый курс.
Как правило, новый набор открывается несколько раз в год, но зачастую начать заниматься можно даже в театральное «межсезонье». О наличии свободных мест стоит узнавать в студиях индивидуально.