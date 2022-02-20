Театральные студии Барнаула: куда пойти заниматься детям и взрослым

В театральных студиях можно начать заниматься в любом возрасте Фото: Олег УКЛАДОВ

Исполнить давнюю мечту о сцене, найти новое хобби и раскрыть в себе спящие таланты можно в театральных студиях Барнаула. В краевой столице освоить актерское мастерство может любой – от детсадовца до пенсионера. Какие театральные студии для взрослых и детей работают в городе и как в них попасть – в материале «КП».

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

Крепостной театр

Адрес: Кирова, 51а

Возраст: дети – 4 до 16 лет, взрослые – от 16 лет

Телефон: +7 (923) 569-14-89

«Крепостной театр» - это любительский театр, где актером может стать любой желающий. Для детей и взрослых здесь проводят курсы актерского мастерства, уроки вокала, занятия по гриму, тренинги и мастер-классы для развития творческой личности. Регулярно в студии ставят новые спектакли и показывают их на широкую публику.

Театральная мастерская «Homo Artisticus»

Адрес: пр. Социалистический, 68а

Возраст: 14+

Телефон: +7 (983) 181-87-82

Хоть народный коллектив «Homo Artisticus» работает на базе Алтайского государственного университета, заниматься там могут все желающие старше 14 лет, а не только студенты. Преподаватели мастерской – квалифицированные специалисты в области театрального искусства. В студии обучают актерскому мастерству, сценречи, сцендвижению. Коллектив театра участвует в конкурсах и фестивалях краевого и всероссийского уровня. Занятия проводятся бесплатно.

Метаморфозы

Адрес: ул. Балтийская, 103

Возраст: детские группы 4+, взрослые 18+

Телефон: +7 (913) 258-10-80

В программе студии - техника речи, ораторское мастерство, актерское мастерство, тренинги по пластике. Преподаватели сравнивают занятия с арт-терапией, где через актерское мастерство можно научиться слышать себя, научиться общаться с этим миром, проработать свою эмоциональность и стать более раскрепощенным.

Ирбис

Адрес: Интернациональная ул., 116

Возраст: 4+

Телефон: +7 (385) 259 04 02

В театральной студии рассказывают, что у них ребенок научится чувствовать и сопереживать другим и лучше понимать себя. Занятия ведутся по направления: актерское мастерство, сценическое движение, сценическая речь, вокал.

Театральный центр ЧУДИКIDS

Адрес: ул. Короленко, 104, ул. Власихинская, 166

Возраст: с 4 до 12 лет

Телефон: +7 (913) 210-88-71

В театральном центре ребенок может получить всестороннее развитие: проработать речь, освоить хореографию и вокал, искусство грима и, конечно, актерское мастерство. Занятия проводят по разным возрастным группам.

СТОИМОСТЬ И НАБОР

Стоимость занятий в театральных студиях варьируется от 2000 до 6000 рублей за месяц. В некоторых из них оплата идет ежемесячно, в других оплачивается определённый курс.

Как правило, новый набор открывается несколько раз в год, но зачастую начать заниматься можно даже в театральное «межсезонье». О наличии свободных мест стоит узнавать в студиях индивидуально.