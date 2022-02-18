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Спорт18 февраля 2022 10:00

Барнаульский конькобежец Виктор Муштаков не смог завоевать олимпийскую медаль

На дистанции 1000 метров он показал восьмой результат
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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Виктор Муштаков. Скриншот трансляции "Матч ТВ"

Виктор Муштаков. Скриншот трансляции "Матч ТВ"

В пятницу, 18 февраля, на Национальном конькобежном стадионе в Пекине состоялись мужские старты на 1000 метров. Представитель Алтайского края Виктор Муштаков не смог завоевать олимпийскую медаль.

Виктор выступал в 12-й паре. Его соперником стал спортсмен из Беларуси Игнат Головатюк. Наш спортсмен показал один из лучших разгонов дня, но по ходу прохождения дистанции начал немного уступать сопернику, а после заключительного поворота было заметно, как он бросил борьбу. Вероятно, закончились силы. В итоге на финише он показал результат 1:08.74.

На тот момент время Муштакова было четвертым, но до завершения соревнований оставалось еще несколько «дуэлей» и эти соперники сместили спортсмена в итоговом протоколе на восьмую позицию.

Кроме Виктора, из россиян в данной дисциплине выступал Павел Кулижников. Его результат 11-й - 1:08.74.

Таким образом, Муштаков остался без медалей XXIV Зимней Олимпиады в Пекине. Ранее он стартовал на дистанции 500 метров, но там Виктор показал девятое время. Отчасти, такую форму спортсмена можно объяснить тяжелой болезнью, перенесенной в начале года. Тогда переболела если не вся, то большая часть сборной. Восстановиться конькобежцы не успели. Отсюда и неважные результаты. Впрочем, более детальный анализ проведет тренерский штаб.

Напомним, Алтайский край на Олимпиаде в Пекине представляли два спортсмена: вышеуказанный конькобежец Виктор Муштаков и биатлонист Даниил Серохвостов. Последний также завершил выступление. Он принимал участие в спринте на 10 километров и в гонке преследования, где занял 19 и 39 места соответственно.

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