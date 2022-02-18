В Алтайском крае растут цены на услуги ЖКХ, маникюр, молоко и мясо

Особенно заметно поднялись цены на сельхозпродукцию
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае цены рванули вверх. По итогам января стоимость продуктов и непродовольственных товаров выросла больше чем на 12% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Инфляция по сравнению с декабрем ускорилась до 10,75%. Такие данные приводит региональное отделение Центробанка.
– Влияние на ускорение инфляции в крае оказал дальнейший рост издержек производителей и поставщиков. Проинфляционное влияние также оказала индексация взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, – пояснили в пресс-службе Центробанка.
Отмечается, что цены и инфляция в Алтайском крае растут быстрее, чем по России в целом.
Особенно заметно поднялись цены на сельхозпродукцию: молоко, кисломолочные продукты, сметану, говядину, свинину, мясные полуфабрикаты. Это объясняется увеличением затрат на электроэнергию, логистику, ветпрепараты и упаковку.
Сокращение импортных поставок привело к ускорению роста цен на груши и бананы, а также к подорожанию апельсинов. Из-за роста затрат на семена и удобрения подорожали огурцы.
Повышение спроса и цен на каучук на мировом рынке привело к подорожанию шин. А стоимость смартфона увеличилась из-за нехватки на мировом рынке электронных компонентов и перебоев с поставками.
Также жители Алтайского края стали больше платить за коммунальные услуги. С января этого года увеличился минимальный размер взносов на капитальный ремонт в многоэтажках.
Среди других видов услуг особенно заметен рост на маникюр. Это объясняют подорожанием расходных материалов.
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