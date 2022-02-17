На Алтае сместили ректора за прием провалившихся абитуриентов

Речи об отчислении студентов не идет. Фото: vk.com/media_gasu

Бывшего ректора Горно-Алтайского государственного университета Валерия Бабина сместили с его поста за прием не набравших проходной балл абитуриентов. Сейчас он фигурант уголовного дела о превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286) и служебного подлога (ч. 1 ст. 292 УК РФ), сообщает республиканский следственный комитет.

- Обвиняемый дал указание подчиненным работникам ВУЗа внести изменения в результаты экзаменов абитуриентов по направлениям бакалавриата и специалитета, на основании которых незаконно зачислил в университет 30 не прошедших конкурсный отбор человек, - рассказали в ведомстве.

По данным республиканской прокуратуры, по указанию ректора абитуриентам завысили баллы. Это все произошло в период с марта по сентябрь 2020 года – то ли пандемия сказалась на уровне подготовки вчерашних школьников, то ли денег на приемную кампанию не хватило. Из-за недобора вузу могли урезать финансирование. Зачислив 30 человек, университет получил субсидию более 4 млн рублей.

Также, по версии следствия, из-за невыполнения госзаказа по набору студентов на бюджет экс-ректор опасался, что вышестоящее руководство расценит это как его некомпетентность и ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

Следком не выявил в действиях экс-ректора фактов взяток. К слову сказать, за 2020 год среднемесячный доход Бабина составлял чуть более 177 тыс. рублей. Сейчас на сайте ГАГУ исполняющим обязанности ректора указан Виталий Недельский. Сам Бабин числится советником ректора. В начале 2021 года он направил в Минобрнауки РФ заявление об отказе от участия в выборах ректора.

В ходе расследования Бабин признал вину и возместил ущерб бюджету. Сейчас дело в отношении него направлено в суд. Что касается студентов, который фактически незаконно приняли в вуз, они продолжают учиться. Вопроса об их отчислении пока не стоит.