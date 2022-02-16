Барнаулец попался на продаже военных наград

Мужчину осудили Фото: пресс-службы УФСБ России по Алтайскому краю

Жителя Барнаула осудили за незаконный оборот государственных наград за вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Мужчина пытался продать медали иностранцу, сообщает УФСБ России по Алтайскому краю.

Мужчина незаконно купил для продажи 33 государственные награды СССР. Среди них ордена «Дружбы народов», «Знак почета», «Трудовой славы» III степени, «Отечественной войны», медали «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За оборону Сталинграда», «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы» и другие, а также удостоверения к ним.

На одном из сайтов барнаулец нашел иностранного покупателя, которому предложил купить ордена и медали СССР периода Великой Отечественной Войны с комплектом документов. После получения более 100 тысяч рублей мужчина отправил посылку. Вскоре на почте ее изъяли сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю.

Согласно заключению эксперта, награды и удостоверения относятся к культурным ценностям. Они имеют историческое (мемориальное) значение. Их общая стоимость превышает 140 тысяч рублей.

– Мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК России (покушение на незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС культурных ценностей в крупном размере) и ст. 324 УК России (незаконное приобретение и сбыт государственных наград СССР), – отметили в ведомстве.

Барнаульцу назначили наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы условно. После вступления приговора в законную силу все изъятые награды передадут для хранения в Алтайский государственный краеведческий музей.

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