Жители Алтайского края называют своих детей необычными именами

В прошлом году в крае родилось больше мальчиков, чем девочек Фото: Олег УКЛАДОВ

Мода на необычные и редкие имена сохраняется не только по России в целом, но и в Алтайском крае в частности.

Что касается редких имен для мальчиков, то тут фантазия молодых родителей бушевала. Тенденция ухода к древности по-прежнему сохраняется: Афанасий, Кузьма, Добрыня, Дорофей, Демокрит, Лазарь, Евсевий, Гор.

Прекрасная половина населения Алтайского края в прошлом году пополнилась такими красивыми именами как Лукерья, Медина, Ариела, Александрина, Женевьева, Паулина, Аксиния, Аурелия, Полианна.

При этом Топ-6 самых популярных не меняется уже как минимум лет шесть. Как сообщает «Катунь 24» со ссылкой на управление юстиции Алтайского края, уже не первый год среди мальчиков самыми любимыми именами считаются Артем (587), Александр (473), Михаил (444), Иван (359), Матвей (356) и Дмитрий (345). Если не брать в расчет цифры, то порядок примерно такой же, как и в 2020 году.

А вот среди новорожденных девочек пальму первенства все также держат Софии (402), Евы (354), Виктории (347), Анны (332), Алисы (322) и Марии (309). Единственное отличие – годом ранее в Топ-6 входили Дарьи, но за последнее время интерес к имени поутих. Теперь их место заняли Евы.

Из общего числа появившихся на свет малышей, превалируют мальчики – 9821, девочек чуть меньше – 9320.

Если же обратиться к семейной статистике, то число заключенных в 2021 году браков в Алтайском крае увеличилось на 1665 – обручились 13 253 пары. Но надо, наверное, учитывать, что 2020-й был сложным с точки зрения пандемии: многие не работали, доходы упали, а ЗАГСы отказывали парам приходить на церемонии с близкими. Возможно, кого-то это остановило и поэтому число браков по сравнению с 2019 годом тогда сократилось на 14%. Вероятно в минувшем году расписались все те, кто ранее откладывал торжество.

Однако при этом выросло и число разводов – 10 433 (+402).

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