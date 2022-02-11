Стали известны предварительные прогнозы по паводку на Алтае

В марте и апреле на Алтае будут исследовать снегозапасы Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

Власти Алтайского края и Республики Алтай начали готовиться к весеннему паводку. По предварительным данным, вероятность подтопления есть.

Республика Алтай

Глава республики Олег Хорохордин накануне провел совещание, на котором подчеркнул, что начинаться готовиться к паводку следует уже сейчас.

- Нам необходимо оценить, как в этом году складывается гидрометеорологическая обстановка, предварительный прогноз прохождения паводка и готовность к нему региона, существуют ли в настоящее время какие-то риски, и определиться, какие превентивные меры необходимо принять. Немаловажным является вопрос о состоянии системы оповещения населения Республики Алтай, – подчеркнул Хорохордин.

По словам начальника Горно-Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» Валентина Декенова, на формирование весеннего половодья и паводка в частности влияют гидрометеорологические условия зимнего периода. Речь идет об увлажненности почвы перед тем, как наступают холода. К примеру, если осень была дождливой и земля пропиталась водой, то весной во время снеготаяния влаге некуда будет уходить, а соответственно, вероятность подтопления выше.

Также очень важен температурный режим, промерзание грунта, снегозапасы и высота снежного покрова. Минувшей осенью на территории Республики Алтай он установился в начале ноября. Для большинства районов это оказалось значительно раньше среднемноголетних дат на 4-18 дней. А вот, к примеру, а для Турочакского, Улаганского районов и южной половины Уймонской долины позже на 4-8 дней. При этом синоптики отметили, что в начале декабря была теплая погода, а в январе аномально теплая. Из-за этого толщина льда меньше среднемноголетних показателей на 8-23 см.

Однако же, предварительные прогнозы по паводку можно будет делать только после того, как пройдут снегомерные работы по Семинскому и Усть-Коксинскому маршрутам. Их запланировали на март-апрель.

По мнению председателя Комитета по гражданской обороне, ЧС и пожарной безопасности Республики Алтай Юрия Леонтьева, в первую волну паводка вероятность подтопления пойменных участков рек и населенных пунктов есть. Чтобы минимизировать риски, властям муниципалитетов рекомендовано провести ледорезные и берегоукрепительные работы, чернение льда, а также расчистку русел рек.

Система оповещения населения готова на все 100%. Гидротехнические сооружения к пропуску талых вод тоже.

Алтайский край

Подготовка к паводку в Алтайском крае также началась заблаговременно. Краевой план вовсе был утвержден еще в январе. При этом прогнозы разные. По словам начальника краевого центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Дмитрия Савина, снегозапасы в нашем регионе в бассейне Оби составляют от 59 до 137 процентов нормы. Меньше всего осадков выпало в бассейнах рек Бия, Чарыш, Алей, Катунь и Кулунда, чуть выше среднемноголетних - по бассейнам рек Бурла и Чумыш.

По предварительным оценкам специалиста, пока прогноз можно назвать благоприятным. Этому способствует глубина промерзания почвы. По состоянию на 1 февраля они по всей территории края ниже, а местами – значительно ниже нормы. А в целом увлажнение почвы оптимальное. Значит, с приходом весны и потепления, талым водам будет куда уходить.

Теперь главная загвоздка в том, что и в феврале, и в марте осадки продолжаются. Сколько именно их выпадет на долю Алтайского края, сложно прогнозировать. Но это в том числе повлияет на прохождение паводка.

- Основополагающим фактором развития паводковой ситуации является характер весенних погодных процессов: температурный режим, от которого будет зависеть интенсивность снеготаяния, а также интенсивность и количество осадков в весенний период. Мониторинг ведется в повседневном режиме, прогноз будет уточняться по мере поступления дополнительной информации, - подчеркивает Дмитрий Савин.

Риск подтопления сохраняется для 39 муниципальных образований, 182 населенных пунктов, где проживает 45 тысяч человек – это более 16 тысяч домов. Также на этих территориях находятся 89 объектов социальной сферы и инфраструктуры.

Подготовлено более 400 пунктов временного размещения. Единовременно они смогут принять более 70 тысяч человек. Этого вполне достаточно, даже с учетом того, что не все пострадавшие пользуются их услугами, кто-то предпочитает переезжать к родственникам и близким.

На ближайшее время упор будет сделан на вывоз снега, очистку ливневок и отсыпку низменных участков местности. Если потребуется, то будут произведены подрывы льда на реках.

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