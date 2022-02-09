«Наш пример – анатомия рейдерства»: с 2017 года алтайский «Кучуксульфат» пережил 80 проверок

Осенью прошлого года Генеральная прокуратура РФ предъявила иск к акционерам предприятия об истребовании акций Фото: предоставлено компанией.

Председатель акционерного общества ОАО «Кучуксульфат» Василий Гамаюнов заявил о рейдерской атаке на предприятие. По его словам, организация с 2017 года пережила порядка 80 проверок. На протяжении всего этого времени акционерам поступали предложения от различных компаний, которые известны недружественными поглощениями, уступить завод за бесценок.

Административное давление

- Наш пример – анатомия рейдерства. С 2017 года начали появляться откровенные вбросы, клевета, якобы мы утаиваем миллиарды рублей налогов, убиваем экологию, - рассказал Василий Гамаюнов в ходе пресс-конференции на тему «Ситуация вокруг "Кучуксульфата" и моногорода Степное озеро: как могут закрыть крупнейшего работодателя на Алтае».

После одной из таких публикаций Росприроднадзор начал свою проверку и обозначил в заключительном акте 28 нарушений, однако предприятию через суды удалось доказать свою непричастность и оспорить все пункты. Более того, руководство завода обратилось в СК, который установил, что в акт проверки Росприроднадзора были внесены недостоверные сведения о нарушениях. Доследственная проверка по фальсификации акта продолжается. И это далеко не единственное, с чем пришлось столкнуться предприятию.

- Нашу лицензию пытались приостановить. А за якобы экологические нарушения намеревались приостановить работу предприятия на 90 дней. В результате в суде эти претензии были оспорены. Только представьте, что это значит - остановка производства! Мы потеряли бы рынок, а завод стал бы банкротом - нам удалось отбиться в суде. По итогам налоговых проверок не нашли ничего, мы не получили ни одного штрафа, не было возбуждено ни одного уголовного дела, - говорит Гамаюнов.

Председатель акционерного общества ОАО «Кучуксульфат» Василий Гамаюнов заявил о рейдерской атаке на предприятие Фото: Виталий БАРАБАШ

Все это время руководству предприятия поступали предложения от представителей различных организаций с предложениями о передаче предприятия за бесценок.

- Лично мне поступали угрозы, я несколько месяцев находился под госзащитой. Им не удалось купить ни одной акции. Сейчас нами подано заявление главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину о противоправном рейдерском мероприятии в отношении «Кучуксульфата», - заявил Гамаюнов.

Иск Генпрокуратуры РФ

Осенью прошлого года Генеральная прокуратура РФ предъявила иск к акционерам предприятия об истребовании акций. Иск основан якобы на незаконной приватизации завода, проведенной в 90-е годы. Стоит отметить, что срок исковой давности по таким делам составляет три года и начинает течь с того момента, когда истцу стало известно о нарушении своих прав. Но ведь прошло уже 30 лет! В надзорном ведомстве настаивают – что им стало известно о факте приватизации завода только в 2021 году!

- Законность приватизации завода неоднократно проверялась еще в 90-х годах, в том числе, по поручению генпрокуратуры. Мы нашли в госархивах материалы этих прокурорских проверок. Поэтому государство никак не могло не узнать о нарушении своих прав в ходе приватизации за 30 лет, прошедшие с момента её завершения! Таким образом, прокуратура грубейшим образом пропустила срок исковой давности, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении иска, - считает начальник юридического департамента предприятия Ирина Володина.

Прокуратура также читает, что у местных властей не было права на приватизацию федерального имущества, на это должно было дать согласие правительство. Однако приватизация имущества Кучукского сульфатного завода началась ещё в конце 90 - начале 91 годов. Еще до распада СССР Минхимнефтепром, в ведении которого находился завод, заключил с трудовым коллективом договор аренды завода с правом выкупа. С этого момента предприятие, как государственное, перестало существовать, оно стало арендным. Поэтому на него уже не распространялись особенности приватизации, предусмотренные для государственных предприятий.

- Кроме того, мы нашли в госархиве Перечень предприятий химической промышленности, которые подлежали приватизации по решению Правительства, так вот, Кучукского сульфатного завода в этом перечне нет. Напротив, завод был отнесён к категории «прочие», - говорит Володина.

Сегодня рыночная цена «Кучуксульфата» составляет 17 млрд рублей Фото: предоставлено компанией.

- Что касается полномочий региональных государственных органов, Комитет по управлению государственным имуществом Алтайского края и краевой фонд имущества в полной мере были наделены полномочиями на приватизацию федерального имущества, что подтверждается распоряжением Госкомимущества РСФСР №45-р от 05.02.1992г. и договором поручения, заключенным между Российским фондом федерального имущества и краевым фондом имущества, - сказала начальник юридического департамента предприятия Ирина Володина.

Сейчас иск прокуратуры рассматривается в Арбитражном суде Алтайского края.

Завод за 17 млрд рублей

В 1999 году, когда нынешние собственники приобретали акции на свободном вторичном рынке (они не участвовали в приватизации), стоимость завода оценивалась в 400 млн рублей, все основные фонды были практически полностью самортизированы. Завод не представлял особой ценности, в 90 годы в России было больше 20 производителей сульфата натрия.

Сегодня рыночная цена «Кучуксульфата» составляет 17 млрд рублей.

- «Кучуксульфат» – самый яркий пример достижения целей приватизации. Индикаторами этому являются инвестиции, устойчивое развитие и социальная ответственность. У нас средняя зарплата - 56 тысяч рублей. Мы наполняем на 40% бюджет района, на 90% бюджет моногорода Степное озеро. В это же время десятки предприятий Алтайского края, которые были приватизированы как и «Кучуксульфат», сегодня лежат в руинах: работают на 10%, либо вовсе обанкротились, превратились в торговые центры… Мы просто не понимаем – за что с нами так? – удивляется Гамаюнов.

По его словам, до 2017 года предприятие только росло. Но с началом проверок и административного давления производство начало падать.

- Объем производства упал после этого на 30%. Степное озеро было самым богатым моногородом в Алтайском крае. Уже с апреля начнется дефицит бюджета. Придется ограничивать свет, приостановить развитие и благоустройство. Кроме того, 264 млн. рублей по отношению к 2016 году потерял краевой бюджет, а в 2022 году потеряет 323 млн рублей. Зачем кто-то ломает то, что очень хорошо работает? – говорит Гамаюнов.

Возмущение людей

В Степном озере живет порядка 6 тысяч человек – все они на 90% связаны с предприятием. Проблемы предприятия напрямую отражаются на них. Как минимум, перестала работать построенная заводом станция очистки питьевой воды «Родник». Сейчас жители вынуждены пользоваться «ржавой» водой из водопровода, в которой показатели предельно допустимой нормы по содержанию железа и вредных для организма солей превышены на 50%.

Работники предприятия и жители Благовещенского района, бюджет которого наполняет завод, проводят митинги и пишут обращения в адрес Президента РФ, полпреда СФО и председателя Алтайского Заксобрания с просьбой вмешаться в ситуацию.

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