Самолет, летевший в Горно-Алтайск, совершил аварийную посадку из-за запаха горелой электропроводки

Самолет благополучно приземлился в Омске. Фото: Восточное межрегиональное СУТ СК России

В понедельник, 7 февраля, в Омске аварийную посадку совершил Boeing 738, на борту которого произошли неполадки. Сейчас в этом деле разбираются следователи.

Самолет выполнял рейс SU1524 по маршруту Москва (Шереметьево) – Горно-Алтайск. Около шести утра по местному времени, когда лайнер «Аэрофлота» уже находился в небе над Сибирью, в салоне появился запах горелой электропроводки. Командир судна доложил об этом диспетчеру новосибирской зоны и принял решение следовать до ближайшего запасного аэродрома – в Омск.

- В 6.29 часов воздушное судно благополучно приземлилось в Омском аэропорту. Здесь его уже встречала аварийно-спасательная команда. Личный состав сработал оперативно: с момента получения сигнала аварийно-спасательная команда прибыла на реактивную стоянку в течение 5 минут (при нормативе 6 минут); служба противопожарного аварийно-спасательного обеспечения полетов стояла на позициях согласно аварийному плану уже в течение 3 минут (при нормативе 4 минуты). Городские службы не привлекались, - докладывают в аэропорту Омска.

Осмотр самолета. Фото: Восточное межрегиональное СУТ СК России

Посадка была совершена в штатном режиме, самолет самостоятельно зарулил на стоянку, к нему подогнали трап и спустили пассажиров. После этого их доставили в стерильную зону воздушной гавани. Как только борт освободили, техники приступили к осмотру лайнера. Параллельно с этим в Омск был направлен запасной борт, который доставил пассажиров в Горно-Алтайск.

Расследование данного авиаинцидента находится в ведении Омского следственного отдела на транспорте. Проводится доследственная проверка. Установлено, что на борту находилось семь членов экипажа и 76 пассажиров.

- Пострадавших нет, воздушное судно не повреждено, - говорят в ведомстве.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Осмотр самолета. Фото: Восточное межрегиональное СУТ СК России

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