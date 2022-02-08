Даниил Серохвостов пропустит индивидуальную гонку на Олимпиаде в Пекине

Даниил Серохвостов на Олимпиаде в Пекине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Алтайский биатлонист Даниил Серохвостов 8 февраля пропустит индивидуальную гонку на 20 километров на Олимпиаде в Пекине.

Об этом накануне сообщил старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский.

- Даниил Серохвостов не выступит в этой гонке, - в подтверждении говорится на официальном сайте Союза биатлонистов России.

Таким образом, сегодня на старт индивидуальной гонки выйдет Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили и Максим Цветков. Гонка начнется в 15.30 по барнаульскому времени.

Предполагается, что Даниил Серохвостов выйдет на старт спринта на 10 км, пасьюта (12 км) и мужской эстафеты. Масс-старт под вопросом. Свое решение наставник сборной никак не прокомментировал, но есть предположение, что это связано с предыдущими результатами спортсмена в индивидуальных гонках – это не самая его любимая дистанция. Да и скорее всего, решили поберечь до более перспективных стартов. Все же погода на трассе не нравится Даниилу.

- Самое холодное место, где я был, - на днях признался биатлонист.

Даже в Увате (Тюменская область), где располагается биатлонный центр имени А.И.Тихонова, было не так холодно:

- Уват -25. Стоит в сторонке, - говорит Серохвостов.

Вообще, в первые дни пребывания в Китае спортсмен не мог акклиматизироваться: сначала было холодно, на следующий день тепло, но все время дул ветер. Это плохо, по нескольким причинам: во-первых, это и неприятно и в зависимости от направления доставляет дополнительные сложности спортсмена, во-вторых, при сильном ветре стрельба может быть непредсказуемая.

- Ветер там постоянный, просто сила его непостоянная, бывают порывы. Даже если посмотреть на лыжников: они все одеты в три слоя. Ветрища завивает! Ужас! – говорит отец спортсмена Руслан Серохвостов.

Кстати, до этого у Даниила в текущем сезоне были промахи с экипировкой. Так в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде у биатлониста замерзли руки, потому что он изначально бежал в тонких перчатках. По словам тренера сборной России по стрельбе Максима Максимова, спортсмены сами выбирают, в чем бежать и тренеры не должны их контролировать.

– Знаете, спортсмены люди взрослые, мы не должны ходить и проверять, какие у них перчатки. Каждый имеет такие и сам решает, когда их надеть, - говорил он журналистам.

- Даниил – сибиряк! Зачем ему вообще одежда, - отшучивается отец спортсмена Руслан Яковлевич.

Ближайший старт, где мы можем увидеть Даниила Серохвостова состоится 12 февраля в 16.00. В этот день в Национальном центре биатлона в Чжанцзякоу состоится спринт на 10 км.

Общий медальный зачет, последние новости о выступлении российских спортсменов, эксклюзивные материалы и интервью с Зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине вы можете найти на портале «КП – Спорт».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Просто кайфует»: как биатлонист Серохвостов устроился в олимпийском Пекине

Зимние Олимпийские игры в Пекине станут первыми в профессиональной карьере 22-летнего биатлониста Даниила Серохвостова. Накануне официального старта главного турнира года отец спортсмена Руслан Серохвостов открыл секрет успеха сына (подробнее)